Îndemnul unui cățel prezent la PetExpo a devenit viral, animalul transformându-se fără să își dea seama în cel mai simpatic ambasador al adopției responsabile.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Îndemnul unui cățel pentru iubitorii de animale, la PetExpo: „Adoptă și tu un suflețel!”

PetExpo, cel mai mare eveniment dedicat animalelor de companie din țară, a venit în fața vizitatorilor cu nenumărate noutăți și momente simpatice. Unul din ele a avut drept protagonist un cățel de talie mică ce s-a plimbat prin expoziție purtând o pancartă cu un mesaj sugestiv.

„Și eu sunt adoptat. Adoptă și tu un suflețel”, este mesajul discret, dar puternic, care a reușit să oprească din drum zeci de oameni pentru a-l mângâia și pentru a lăuda inițiativa.

Mulți dintre cei prezenți au fost impresionați de ideea simplă prin care cățelul transmitea mesajul atât de important pentru sutele de animale din adăposturi.

Într-un eveniment dedicat iubitorilor de animale, unde adopțiile și responsabilitatea față de acestea sunt promovate constant, apariția cățelului a venit atât ca un avertisment, cât și ca o reamintire a importanței adopției. Mai mult, deși pentru unii poate părea un simplu mesaj plimbat prin eveniment de un cățel, adevărul este mult mai emoționant: în spatele fiecărui animal adoptat există o poveste cu final fericit.

Desigur că au existat și persoane care nu i-au acordat atenție micului promotor al adopției și și-au continuat drumul, însă pentru mulți, el nu a fost un simplu vizitator sau participant la târg, ci o dovadă vie a faptului că adopția poate schimba destine.

