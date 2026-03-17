Viralul zilei | Îndemnul unui cățel pentru iubitorii de animale: „Adoptă și tu un suflețel!”. A cucerit inimile vizitatorilor PetExpo (FOTO+VIDEO)

Raluca Alexe 17 martie 0 comentarii
Cățel cu un mesaj despre adopție sursa foto: Pets&Cats

Îndemnul unui cățel prezent la PetExpo a devenit viral, animalul transformându-se fără să își dea seama în cel mai simpatic ambasador al adopției responsabile.

PetExpo, cel mai mare eveniment dedicat animalelor de companie din țară, a venit în fața vizitatorilor cu nenumărate noutăți și momente simpatice. Unul din ele a avut drept protagonist un cățel de talie mică ce s-a plimbat prin expoziție purtând o pancartă cu un mesaj sugestiv.

„Și eu sunt adoptat. Adoptă și tu un suflețel”, este mesajul discret, dar puternic, care a reușit să oprească din drum zeci de oameni pentru a-l mângâia și pentru a lăuda inițiativa.

Mulți dintre cei prezenți au fost impresionați de ideea simplă prin care cățelul transmitea mesajul atât de important pentru sutele de animale din adăposturi.

Într-un eveniment dedicat iubitorilor de animale, unde adopțiile și responsabilitatea față de acestea sunt promovate constant, apariția cățelului a venit atât ca un avertisment, cât și ca o reamintire a importanței adopției. Mai mult, deși pentru unii poate părea un simplu mesaj plimbat prin eveniment de un cățel, adevărul este mult mai emoționant: în spatele fiecărui animal adoptat există o poveste cu final fericit.

Desigur că au existat și persoane care nu i-au acordat atenție micului promotor al adopției și și-au continuat drumul, însă pentru mulți, el nu a fost un simplu vizitator sau participant la târg, ci o dovadă vie a faptului că adopția poate schimba destine.

Citește și:

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

Related Post

