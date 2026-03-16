În weekend, a avut loc cea mai mare expoziție pentru animale din România, „PetExpo”. Publicul a venit împreună cu patrupezii pentru a socializa și participa la activitățile susținute de organizatori. Asociațiile au venit cu animale gata să își găsească o nouă casă.

Cum a fost ultima oră de PetExpo

Am ajuns la PetExpo duminică, în jurul orei 16:00, când evenimentul începea să își închidă ușile. Cu toate acestea, pavilionul Romexpo răsuna de conversațiile participanților și de lătratul câinilor, care încercau să se facă remarcați. Am ajuns spre finalul competiției „Cel mai pupăcios câine”, când mai mulți patrupezi, de diferite rase, concurau pentru a-și demonstra afecțiunea față de stăpânii lor.

Stand-urile petshopurilor erau pretutindeni, cu marfă expusă clienților: jucării, mâncare pentru animale, gustări. Asociațiile ASPA și One Rescue aveau împrejur câini și pisici care încă mai așteptau să fie adoptați. Un cuplu a adoptat o pisică și un motan, cu două personalități diferite. Duminică, One Rescue dăduse spre adopție 9 animale, iar cu o zi înainte 13.

La ora 17:00, comercianții începeau să strângă tarabele și stăpânii își îndrumau animalele obosite spre ieșire. Apunea soarele afară și pe ediția 2026 a PetExpo. Nu am plecat fără să mângâi fiecare câine și pisică ce îmi ieșea în cale și fără să simt că doream să adopt fiecare patruped.