VIDEO EXCLUSIV | Cel mai adorabil weekend: Câini, pisici și multă iubire la PetExpo 2026

Catinca Andrușcă 16 martie 0 comentarii
Stăpâni de animale la PetExpo2026 Sursa foto: Facebook / PetExpo

În weekend, a avut loc cea mai mare expoziție pentru animale din România, „PetExpo”. Publicul a venit împreună cu patrupezii pentru a socializa și participa la activitățile susținute de organizatori. Asociațiile au venit cu animale gata să își găsească o nouă casă.

Cum a fost ultima oră de PetExpo

Am ajuns la PetExpo duminică, în jurul orei 16:00, când evenimentul începea să își închidă ușile. Cu toate acestea, pavilionul Romexpo răsuna de conversațiile participanților și de lătratul câinilor, care încercau să se facă remarcați. Am ajuns spre finalul competiției „Cel mai pupăcios câine”, când mai mulți patrupezi, de diferite rase, concurau pentru a-și demonstra afecțiunea față de stăpânii lor.

Stand-urile petshopurilor erau pretutindeni, cu marfă expusă clienților: jucării, mâncare pentru animale, gustări. Asociațiile ASPA și One Rescue aveau împrejur câini și pisici care încă mai așteptau să fie adoptați. Un cuplu a adoptat o pisică și un motan, cu două personalități diferite. Duminică, One Rescue dăduse spre adopție 9 animale, iar cu o zi înainte 13. 

La ora 17:00, comercianții începeau să strângă tarabele și stăpânii își îndrumau animalele obosite spre ieșire. Apunea soarele afară și pe ediția 2026 a PetExpo. Nu am plecat fără să mângâi fiecare câine și pisică ce îmi ieșea în cale și fără să simt că doream să adopt fiecare patruped.

  • Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

Sursa foto: Facebook / PetExpo

,

