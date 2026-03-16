PetExpo s-a încheiat cu un final fericit pentru 21 de căței care au fost adoptați. Blănoșii și-au găsit familii la târgul de adopții organizat de ASPA în cadrul evenimentului din Capitală.

Timp de două zile, Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) a avut un stand special dedicat adopțiilor de căței. Numeroși iubitori de animale au venit special pentru a se întâlni cu blănoșii gata de luat acasă.

În timp ce mulți au plecat acasă cu un patruped, alții au aflat poveștile emoționante ale cățeilor mai puțin norocoși din adăposturi, dar și cum pot avea grijă de animalele fără stăpân în mod responsabil.

Un rol important în succesul adopțiilor l-au avut și voluntarii, printre care tinerii de la PROEDUS, care au ajutat la prezentarea câinilor și la interacțiunea acestora cu vizitatorii. Cei care au decis să adopte au avut parte și de surprize din partea ASPA și sponsorii acesteia.

În urma acestor activități de promovare, nu mai puțin de 21 de câini au plecat acasă cu noii stăpâni. Seria târgurilor de adopție continuă, următorul eveniment de acest gen urmând să aibă loc pe data de 28 martie. Doritorii pot veni la Maxi Pet Mihai Bravu pentru a adopta un animal sau pentru a se informa despre metodele de îngrijire ale patrupedelor.

