Sâmbătă, la ora 10:00, s-au deschis oficial porțile PetExpo 2026, cel mai mare târg dedicat animalelor de companie din România. Evenimentul are loc la Romexpo, în București, și aduce în acest weekend două zile pline de activități pentru iubitorii de câini, pisici și alte animale de companie.

Vizitatorii pot descoperi produse și servicii din industria ‘’pet’’, pot participa la demonstrații spectaculoase și pot lua parte la activități dedicate atât animalelor, cât și stăpânilor lor.

Ce pot vedea vizitatorii la PetExpo 2026

Programul din acest an include o serie de activități atractive pentru public:

defilări spectaculoase cu câini

demonstrații de dresaj

zona de adopții pentru câini și pisici

sfaturi de la specialiști din domeniul veterinar

servicii gratuite pentru animale

standuri cu produse, hrană și accesorii pentru animale de companie

Evenimentul aduce împreună branduri cunoscute din industrie, medici veterinari, dresori și organizații de protecție a animalelor, care oferă informații utile despre îngrijirea și bunăstarea animalelor.

Programul PetExpo 2026

Târgul se desfășoară pe parcursul a două zile, la Romexpo:

Sâmbătă: 10:00 – 19:00

Duminică: 10:00 – 18:00

Pe durata întregului weekend sunt programate demonstrații și activități interactive pentru vizitatori și animalele lor.

Adopții și servicii gratuite pentru animale

Unul dintre punctele importante ale evenimentului este zona de adopții, unde mai multe organizații de protecție a animalelor aduc câini și pisici care își caută o familie. Cei interesați pot discuta direct cu voluntarii și pot afla detalii despre procesul de adopție.

În plus, vizitatorii pot beneficia de servicii gratuite pentru animalele de companie, oferite de partenerii evenimentului.

PetExpo, locul de întâlnire al iubitorilor de animale

PetExpo a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai importante evenimente dedicate animalelor de companie din România. Târgul reunește anual mii de vizitatori care vin să descopere noutăți din industria pet, să participe la activități interactive și să petreacă timp alături de animalele lor.

În acest weekend, Romexpo devine punctul de întâlnire al iubitorilor de animale, într-un eveniment care combină distracția, educația și grija pentru animale.