PetExpo, cel mai important târg dedicat animalelor de companie, are loc pe 14 şi 15 Martie la ROMEXPO, în Pavilionul C2 PetExpo, cel mai mare târg din România dedicat animalelor de companie, îşi deschide porţile pentru vizitatori şi presă sâmbătă, 14 martie 2026, începând cu ora 10:00, în cadrul ROMEXPO, Pavilion C2, Bucureşti. Cea de-a 15-a ediţie a evenimentului aduce servicii gratuite, produse inovatoare, experienţe interactive şi momente spectaculoase pentru toţi iubitorii de animale, transmite Agerpres.

Câini care defilează pe podium, pisici vedetă, demonstraţii de dresaj, prezentări de specii exotice şi concursuri pentru animalele de companie – toate într-un singur loc, timp de două zile. Deschiderea oficială a târgului va fi SÂMBĂTĂ, 14 martie 2026, ora 10.00, ROMEXPO, Pavilion C2, Bucureşti.

Câteva repere importante în cadrul evenimentului sunt:

– Multiple servicii oferite GRATUIT vizitatorilor, pe durata celor două zile: * Consultaţii medicale veterinare; * Consultaţii oftalmologice veterinare; * Studio foto cu fotografi profesionişti; * Fotografii magnetice oferite pe loc; * Beauty salon cu sesiuni rapide de grooming pentru animăluţe.

– Instapet Corner – sesiuni de MEET & GREET cu pet influenceri;

– Tombole, concursuri la stand şi roata norocului cu premii instant;

– Lansări şi noutăţi pe piaţa din România în industria dedicată animalelor de companie;

– Produse smart şi gadgeturi de ultima generaţie pentru casele cu animale;

– Produse de curăţenie dedicate locuinţelor cu animăluţe;

– Prezentarea unei aplicaţii mobile dedicate comunităţii proprietarilor de animale;

– Asigurări pentru animale;

– Hrană premium şi super-premium, inclusiv hrană crudă tip BARF;

– Servicii de dresaj, grădiniţă pentru căţei, saloane de grooming şi soluţii de cazare/pensiuni pentru animale;

– Standuri dedicate ADOPŢIILOR, organizate alături de ASPA, Protecţia Animalelor din cadrul Primăriei Sectorului 1 şi alte asociaţii pentru protecţia animalelor;

– Zonă specială pentru copii, unde se pot juca cu căţei robot smart.

Evenimentele din Arena PetExpo includ: sâmbătă, 14 martie

* 11:00 – Cea mai mare gaşcă de bichoni – defilare spectaculoasă cu peste 40 de exemplare ale uneia dintre cele mai îndrăgite rase canine.

* 12:00 – Dog Fashion Show – defilare pe podium cu modele canine în ţinute creative.

* 13:00 – Concurs Lookalike – perechi stăpân-animăluţ care seamănă surprinzător de bine.

* 14:00 – Demonstraţie de dresaj – exerciţii de disciplină, atacuri, sărituri, urmă şi tehnici explicate live, cu Cătălin Banghea, dresor si cascador.

* 15:00 – Prezentare de animale exotice – întâlnire cu specii inedite şi informaţii despre îngrijirea lor.

* 16:00 – Pisica mea, vedeta mea – moment dedicat felinelor, cu sau fără pedigree.

* 17:00 – Şi căţeii se spală pe dinţi – demonstraţie practică despre igiena orală la câini.

* 17:30 – Take Me Home! – ADOPŢII pisici

Duminică, 15 martie

* 10:30 – Fascinanta lume a reptilelor – prezentare educativă despre comportamentul şi nevoile reptilelor, cu exemplare prezentate publicului.

* 11:00 – Prezentare rase canine româneşti şi internaţionale – peste 40 de căţei din rase diferite, prezentaţi vizitatorilor.

* 12:30 – Demonstraţie de agility & “Cel mai bun truc” – viteză, coordonare şi talent în competiţie.

– 13:30 – Take Me Home! – ADOPŢII căţei – întâlnire cu căţeii ASPA care îşi caută familie.

* 14:00 – Prezentare porcuşori de Guineea – întâlnire cu aceste animale simpatice şi informaţii despre îngrijire şi adopţie responsabilă.

* 14:30 – Prezentare Maine Coon – cele mai mari pisici domestice, inclusiv exemplare campioane, prezentate publicului.

* 15:30 – Concurs Cel mai fidel căţel – concurs interactiv care pune în evidenţă legătura dintre câine şi stăpân.

* 16:30 – Concurs Cel mai pupăcios căţel – moment dedicat celor mai afectuoşi căţei şi stăpânilor lor.

În paralel cu activităţile din Arena PetExpo, vizitatorii pot participa şi la seminare şi workshop-uri organizate în cele două săli dedicate ale expoziţiei. Specialişti din domeniu vor aborda teme precum dresajul, nutriţia, dermatologia veterinară, psihologia canină, îngrijirea rozătoarelor şi responsabilitatea în creşterea animalelor de companie.

Bilete şi program

Preţul unui bilet este de 30 lei, iar biletul redus (pentru elevi, studenţi şi pensionari) costă 15 lei. Copiii până la 8 ani beneficiază de acces gratuit. În plus faţă de biletele de o zi, PetExpo România 2026 pune la dispoziţia vizitatorilor exclusiv online abonamente pentru ambele zile ale târgului. Ultimul acces este permis cu minimum o oră înainte de închidere.