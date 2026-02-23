Un bărbat din satul Dileul Vechi a fost reţinut de poliţişti după ce câinii săi au scăpat din curte şi au atacat un copil, pe un câmp din apropiere, el primind şi două amenzi în valoare totală de 15.000 lei pentru nevaccinarea antirabică a animalelor şi nesterilizarea câinilor din rasa comună pe care îi deţinea.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Copil atacat de câinii unui bărbat din Mureș

“La data de 19 februarie 2026, în jurul orei 17:30, poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Rurală Ungheni au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că fiul său minor ar fi fost victima unui atac canin. Din primele cercetări efectuate a reieşit că băiatul, în vârstă de 13 ani, ar fi fost atacat de mai multe exemplare canine care ar fi scăpat din curtea unui imobil, în timp ce acesta se afla în zona din spatele locuinţei proprietarului animalelor, respectiv pe un câmp din localitatea Dileul Vechi. În urma incidentului, minorul a suferit leziuni corporale, fiind transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri şi efectuarea investigaţiilor de specialitate (…). În baza probatoriului administrat sub supravegherea şi coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, la data de 22 februarie a.c., faţă de proprietarul exemplarelor canine, un bărbat de 54 de ani, a fost luată măsura reţinerii, pentru 24 de ore”, a anunţat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş, într-un comunicat de presă, transmite Agerpres.

Poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Mureş au efectuat verificări la locuinţa bărbatului, unde au fost identificaţi opt câini adulţi, dintre care şapte din rasă comună şi un metis de ciobănesc german.

Dosar penal și amendă

Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui asupra unei persoane, faptă prevăzută şi pedepsită de OUG 55/2002.

Potrivit IPJ Mureş, în cursul lunii decembrie 2025, la aceeaşi adresă au mai fost efectuate verificări de către poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Mureş, în cadrul colaborării operative cu poliţiştii Postului de Poliţie Ogra.

“La acel moment, întrucât câinii din rasă comună nu erau sterilizaţi, deţinătorul a fost sancţionat (…), asumându-şi obligaţia de a proceda la sterilizarea acestora. În prezent, având în vedere nerespectarea măsurilor stabilite anterior, poliţiştii au dispus sancţionarea contravenţională a proprietarului, cu amendă în valoare de 10.000 de lei, pentru neîndeplinirea obligaţiei de sterilizare a câinilor. Totodată, în urma verificărilor efectuate, a fost aplicată o sancţiune contravenţională în valoare de 5.000 de lei şi pentru neefectuarea vaccinării antirabice a animalelor”, a precizat IPJ Mureş.