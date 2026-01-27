Dovada că Tom Hardy iubește animalele mai mult decât oamenii: Urmărește un singur cont de Instagram – o asociație care salvează câini (FOTO-VIDEO)

Tom Hardy, celebrul actor de la Hollywood, cunoscut pentru rolurile sale din filme ca Venom sau Lawless, iubește animalele mai mult decât oamenii, iar acest lucru se vede și pe pagina sa de Instagram unde, deși este urmărit de milioane de persoane, el urmărește o singură pagină – o fundație concentrată pe salvarea câinilor fără adăpost.

Tom Hardy iubește animalele mai mult decât oamenii

Hardy are peste 11 milioane de urmăritori pe Instagram, însă el urmărește un singur cont, respectiv @adopta.mx, o fundație mexicană ce are drept scop recuperarea câinilor rămași fără adăpost și găsirea unei noi case și familii iubitoare.

Vedeta nu s-a fericit niciodată să admită că se dedică trup și suflet salvării animalelor. Cu fiecare ocazie, actorul depune eforturi pentru a ajuta asociațiile care se ocupă de salvarea câinilor fără stăpân, având chiar și el un astfel de animal de companie, pe Woody.

Cei doi s-au întâlnit în 2011, în timp ce Hardy filma pentru Lawless în Atlanta. A văzut câinele fără adăpost care alerga fără direcție pe autostradă și s-a dus direct după el. După ce l-a prins, i-a pus numele Woodstock – sau pe scurt Woody, și l-a adus acasă cu el, la Londra.

Actorul nu are prieteni, ci doar câini

În urmă cu 10 ani, Tom Hardy a recunoscut că el nu are prieteni, singurii săi companioni fiind câinii pe care i-a avut în viața sa.

„Nu am prieteni. Îmi place să rămân separat. Am un câine și un fiu. Un câine nu ar putea face nimic care să mă supere, și nici fiul meu”, a declarat Hardy pentru Details.

În 2012, actorul a recunoscut că nu ar fi mers la cursurile de actorie dacă lui Max, câinelui său metis de labrador pe care l-a primit când avea 15 ani, nu i-ar fi permis să participe.

„Max a fost sprijinul meu, era ca și cum aș fi avut un obiectiv. Aveam o identitate și o stimă de sine mai mare pentru că ceva depindea de mine și mă iubea în mod constant…Sunt foarte, foarte norocos că oamenii – de la 17 ani până acum – mi-au permis întotdeauna să-mi am câinele prin preajmă”, a povestit vedeta pentru Dogs Today.

