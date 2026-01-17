Actorul indian Salman Khan și-a prezentat pe internet noul câine din rasa Chow chow. Fotografiile cu blănosul au fost lăudate intens de fanii celebrului artist.

Salman Khan și-a prezentat noul câine

Starul de la Bollywood a postat pe pagina sa de Instagram două imagini cu noul său câine, numit Sukh. Blănosul alb, din rasa Chow chow, este o apariție în sine, dar lângă actor pare cu atât mai special.

Fără alte povești, Salman Khan a postat două imagini cu animalul, în timp ce petrec timp împreună în grădină, scriind la descriere, simplu „My Sukh”. Fanii actorului au remarcat atât relația deja bine stabilită dintre cei doi, dar și simplitatea apariției, starul purtând o ținută lejeră compusă din pantaloni scurți, o vestă albă și un turban.

Postarea a adunat numeroase aprecieri, dar și comentarii care mai de care mai laudative, atât la adresa actorului, cât și a simpaticului câine: „Eroul meu, Salman Khan, minunate imagini”, „Să nu îi fie de deochi”, „De asta te iubim atât de mult”.

Salman Khan este cunoscut pentru simpatia lui pentru animale. El a petrecut mult timp cu acestea și a fost implicat în multe evenimente ce au avut în centru necuvântătoarele.

