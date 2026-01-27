Cele mai prietenoase pisici din lume: Destinații de vacanță pentru iubitorii de feline (VIDEO)

Să călătorești în locuri pitorești este deja o experiență de neuitat, dar să întâlnești și cele mai prietenoase pisici din lume, care tânjesc după afecțiune și oferă, la rândul lor, drăgălășenie, este cu adevărat inedit.

Unde găsești cele mai prietenoase pisici din lume

Aceste destinații, unele dintre ele exotice, îți oferă nu doar experiența vizitării lor în sine, dar și amintiri plăcute legate de interacțiunea cu felinele străzii.

Pe primul loc se află Bangkok, unde, înainte de a vizita insulele thailandeze, poți face o plimbare organizată de Si Yaek Huatakhe Cafe & Guesthouse din cartierul Lat Krabang. Turul cu barca, alături de pisici, va fi de neuitat, mai ales datorită felinelor prietenoase care îți vor ține companie în timpul călătoriei pe canal.

Această experiență este nu doar drăguță, dar și foarte accesibilă. O cursă cuprinsă între 30 și 50 de minute costă între 4 și 11 dolari singaporezi de persoană, potrivit tripzilla.com.

Cele mai bune destinații pentru iubitorii de feline

Un alt loc inedit este chiar insula pisicilor din Japonia. În Aoshima, numărul pisicilor îl depășește pe cel al oamenilor, lucru ce face dintr-o plimbare o adevărată amintire de neuitat. Ceea ce diferențiază această insulă de orice alt loc din lume este metoda de salut al felinelor străzii: pisicile, între șase și zece de persoană, se adună în zona docurilor pentru a întâmpina turiștii care vin cu feribotul.

Și pe insula Santorini din Grecia pisicile cutreieră nestingherite pe străzi, fiind foarte apropiate de oamenii care se opresc să le admire. Felinele sunt îngrijite de voluntari care se asigură că acestea sunt sănătoase și fericite.

Un sfat pentru iubitorii de pisici care vor să călătorească în aceste zone este să evite hrănirea felinelor în afara zonelor desemnate. Cei care nu respectă această regulă pot face probleme fără să vrea pisicilor deja obișnuite cu un stil de viață anume.

