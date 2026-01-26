În Elveția, pisicile nu sunt ținute în casă. Sistemul ingenios care permite pisicilor de apartament să iasă singure la plimbare: scări și rampe pe toate clădirile (FOTO + VIDEO)

Elveția este cel mai bun loc din lume pentru pisici. Au libertate, autonomie și propria lor arhitectură. Fie că se află pe marginea unei case înșiruite sau a unui complex de apartamente, scările și rampele personalizate sunt concepute astfel încât felinele să poată veni și pleca după bunul plac.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Elveția, paradisul pisicilor

În orașele elvețiene, autoritățile și cetățenii au creat un sistem complex de scări exterioare atașate clădirilor care permit pisicilor să iasă la plimbare în siguranță și să se întoarcă singure acasă.

Una din trei gospodării elvețiene are o pisică. Așadar, nu este surprinzător faptul că iubitorii de pisici din această națiune alpină au construit scări și rampe pentru feline, notează swissinfo.

Fotografa Brigitte Schuster a documentat multe dintre aceste scări în Berna, Elveția, în noua sa carte, „Scări elvețiene pentru pisici”.

„Când m-am mutat în Berna, am fost uimită”, spune ea. „Este o modalitate de a arăta grija față de pisici, aș spune. Îi oferim pisicii libertatea și, de asemenea, noi, ca proprietari de pisici, obținem libertatea de a nu fi nevoiți să stăm acasă când vin pisicile noastre”.

Cel mai comun animal de companie

Scările pentru pisici se găsesc în toată Europa, dar abundă în Elveția, care găzduiește aproximativ 1,5 milioane de feline domestice. Schuster susține că pisicile sunt cel mai comun animal de companie din țară, deoarece aproximativ două treimi dintre elvețieni locuiesc în case închiriate, iar proprietarii elvețieni preferă mai mult felinele decât câinii.

Vecina lui Schuster, Sabina Maeder, care deține o pisică tigrată cu dungi maronii, în vârstă de 17 ani, pe nume Busski (prescurtare de la Busker), spune că scările reflectă atât valorile elvețiene, cât și comportamentul pisicilor.

„Noi, elvețienii, iubim libertatea și autonomia, pentru noi înșine și pentru toate ființele care trăiesc cu noi”, subliniază ea.

Prin fereastră

Unele scări pentru pisici sunt fabricate din metal, altele din lemn; pot fi asamblate din diferite materiale sau achiziționate online ori din petshop-uri. Există dulgheri care se specializează în proiectarea și construirea de scări pentru pisici.

Maeder și-a construit propria scară pentru pisici acum 15 ani, când s-a mutat de la parter la un etaj superior al clădirii. „Când m-am mutat, pisica mea nu avea cum să iasă afară. Sunt doar doi metri de la balconul din spate până la un castan, așa că am făcut o scară foarte elegantă”.

Construcția este o rampă simplă din lemn care se întinde de la fereastra balconului ei de la etajul doi până la un copac din apropiere. Busski traversează scara de la fereastră în copac, sare din copac pe un gard din grădină și de pe gard pe pământ.

O amenințare pentru viața sălbatică?

Pisicile domestice, însă, sunt unii dintre cei mai eficienți prădători din lume, iar libertatea de a se plimba le poate transforma în specii invazive în propriile curți. Studiile efectuate în Statele Unite și Australia au descoperit că felinele ucid păsări prolifice.

Conservatorii au tras, de asemenea, semnale de alarmă cu privire la vânătoarea de reptile și mamifere mici de către pisicile care se află în aer liber. Un studiu a estimat că pisicile ucid între 100 și 350 de milioane de păsări în fiecare an, în Canada.

Un alt studiu, publicat în 2010, sugerează că există motive de îngrijorare cu privire la libertatea pisicilor asupra păsărilor din Elveția. Cercetătorii de la Universitatea din Zurich și SWILD, o asociație non-profit de biologi specializați în fauna sălbatică, au descoperit că pisicile din satul rural elvețian Finstersee ucid câte două păsări pe lună.

„Numărul de animale vânate pe zonă este izbitor și indică faptul că felinele reprezintă un factor important în ecosisteme”, scriu oamenii de știință. „Rolul lor poate fi extraordinar în habitatele urbane intens fragmentate, unde densitățile de feline sunt deosebit de mari”.

Cu toate acestea, mulți elvețieni consideră că accesul pisicilor în aer liber este important pentru bunăstarea lor. Asociația pentru Protecția Animalelor din Zurich recomandă stăpânilor de pisici să folosească uși și scări împotriva plictiselii.

„Nu e firesc să închizi o pisică în casă”, spune Maeder. „Sunt sigură că trebuie să iasă afară la fel ca noi”.

Potrivit Asociației, pisicile care trăiesc doar în interior necesită contact social, exerciții fizice asemănătoare vânătorii și acces la experiențe noi și variate pentru a-și menține mintea stimulată.