Comediantul și actorul american Kevin Hart și-a dus dragostea pentru animale la următorul nivel. Starul de la Hollywood a lansat Hartfelt, un brand de hrană liofilizată pentru câini și suplimente nutritive, creat pentru a le oferi patrupedelor o alimentație bazată pe ingrediente naturale, de cea mai bună calitate, notează Pet Food Industry.

Hrană reală, fără umpluturi și ingrediente artificiale

Hartfelt se remarcă prin rețete realizate exclusiv din ingrediente integrale, precum carne de vită Angus 100%, organe, somon, pește alb și legume bogate în nutrienți. Kevin Hart spune că ideea a apărut după ce a descoperit cât de multă hrană comercială conține umpluturi, aditivi și ingrediente procesate.

„Câinii mei nu sunt doar animale de companie – sunt familie. Și, la fel ca orice părinte de patruped, vreau să le ofer tot ce e mai bun. Când am aflat câte mâncăruri pentru câini sunt pline de ingrediente false și de umpluturi, m-a frustrat. Animalele noastre merită hrană reală, hrănitoare, care să le ajute să trăiască o viață lungă, fericită și sănătoasă alături de noi. Așa a luat naștere Hartfelt”, a declarat actorul.

Hartfelt – dezvoltare cu ajutorul experților în nutriția animalelor

Kevin Hart a colaborat cu specialiști în nutriția animalelor pentru a crea produse echilibrate și sigure. Linia inițială include trei produse principale, fiecare cu o formulă atent gândită:

Rețeta cu vită Angus – o formulă crudă liofilizată ce combină carnea de vită și organele cu două amestecuri funcționale:

Healthy Aging Antioxidant Blend , care conține vișine, broccoli, sfeclă roșie și merișor. Nourishing Omega Blend , cu somon, pește alb și semințe de in, pentru un plus de acizi grași esențiali.

Gustări monoproteice – bucăți de ficat de vită crud, liofilizat, fără conservanți sau umpluturi.

Mobility Relief Chews – suplimente pentru articulații, formulate cu turmeric , colagen bovin și glucozamină HCL , ideale pentru câinii activi sau seniori.

O viziune sinceră pentru stăpânii care își iubesc animalele

Hart speră ca Hartfelt să inspire și alți proprietari de animale să devină mai atenți la ce pun în bolul câinilor lor. Brandul promite transparență totală, ingrediente ușor de recunoscut și o formulă care se apropie cât mai mult de dieta naturală a câinilor.

„Hartfelt este despre a hrăni cu suflet. Despre a oferi câinelui tău aceeași grijă și calitate pe care o oferi familiei tale”, a spus actorul.

Hartfelt este disponibil momentan pe piața americană, însă se așteaptă ca, datorită popularității lui Kevin Hart și cererii tot mai mari pentru hrană naturală pentru câini, brandul să ajungă în curând și pe alte piețe internaționale.