Controlul efectuat de DSVSA Prahova la adăpostul privat administrat de SC HEREMY ANIMAL MED SRL a scos la iveală o serie de nereguli care ridică semne serioase de întrebare. Deși instituția susține că „nu au fost identificate probleme privind bunăstarea animalelor”, citirea atentă a documentului oficial arată altceva, potrivit Asociației Sache Vet.
Decizii de eutanasie neconforme
DSVSA a constatat două decizii de eutanasie cu același număr, dar cu conținut diferit. Una dintre ele nici măcar nu era semnată de împuternicitul primarului, așa cum prevede legea. În termeni juridici, acest lucru ridică suspiciuni de fals și uz de fals.
Lipsa împuternicirilor legale
Administratorul adăpostului nu a putut prezenta toate documentele și contractele care să ateste dreptul legal de a gestiona serviciul pentru toate unitățile administrativ-teritoriale deservite. Practic, există posibilitatea ca serviciul public să fi fost exercitat fără drept.
Neconcordanțe între cadavre și evidențe
Numărul cadavrelor trimise la neutralizare nu corespunde cu centralizatorul prezentat de firmă. Această discrepanță sugerează evidențe neconforme și raportări false.
Capturări realizate de persoane fără competență legală
DSVSA a constatat că unele capturi au fost realizate de persoane fără competența de a utiliza substanțe tranchilizante și fără supraveghere medicală. În termeni juridici, vorbim despre exercitarea fără drept a unei activități medicale și folosirea ilegală a substanțelor psihotrope.
Semnarea certificatelor într-o calitate nelegală
Un medic veterinar a semnat certificate sanitar-veterinare în rubrica destinată medicului oficial, deși nu deținea această calitate. Aceasta poate fi interpretată ca uzurpare de calitate oficială și fals intelectual.
Problema fundamentală: eutanasie fără drept
Legea prevede clar că decizia de eutanasie poate fi emisă doar de împuternicitul primarului pentru câinii fără stăpân aflați în adăposturi publice administrate de servicii specializate. Adăpostul verificat este privat, ceea ce ridică întrebarea esențială: au fost ucise animale în afara cadrului legal?
Documentul DSVSA confirmă:
- decizii de eutanasie neconforme
- documente contradictorii
- capturi fără competență legală
- semnarea actelor în calități nelegale
- neconcordanțe în evidența cadavrelor
- eutanasieri realizate într-un adăpost privat
Potrivit Sache Vet, acestea nu sunt simple „greșeli administrative”, ci suspiciuni serioase de infracțiuni. Când procedurile sunt falsificate, iar animalele sunt ucise în afara cadrului legal, nu mai este vorba despre birocrație, ci despre încălcarea legii privind protecția animalelor.