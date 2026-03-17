Controlul efectuat de DSVSA Prahova la adăpostul privat administrat de SC HEREMY ANIMAL MED SRL a scos la iveală o serie de nereguli care ridică semne serioase de întrebare. Deși instituția susține că „nu au fost identificate probleme privind bunăstarea animalelor”, citirea atentă a documentului oficial arată altceva, potrivit Asociației Sache Vet.

Decizii de eutanasie neconforme

DSVSA a constatat două decizii de eutanasie cu același număr, dar cu conținut diferit. Una dintre ele nici măcar nu era semnată de împuternicitul primarului, așa cum prevede legea. În termeni juridici, acest lucru ridică suspiciuni de fals și uz de fals.

Lipsa împuternicirilor legale

Administratorul adăpostului nu a putut prezenta toate documentele și contractele care să ateste dreptul legal de a gestiona serviciul pentru toate unitățile administrativ-teritoriale deservite. Practic, există posibilitatea ca serviciul public să fi fost exercitat fără drept.

Neconcordanțe între cadavre și evidențe

Numărul cadavrelor trimise la neutralizare nu corespunde cu centralizatorul prezentat de firmă. Această discrepanță sugerează evidențe neconforme și raportări false.

Capturări realizate de persoane fără competență legală

DSVSA a constatat că unele capturi au fost realizate de persoane fără competența de a utiliza substanțe tranchilizante și fără supraveghere medicală. În termeni juridici, vorbim despre exercitarea fără drept a unei activități medicale și folosirea ilegală a substanțelor psihotrope.

Semnarea certificatelor într-o calitate nelegală

Un medic veterinar a semnat certificate sanitar-veterinare în rubrica destinată medicului oficial, deși nu deținea această calitate. Aceasta poate fi interpretată ca uzurpare de calitate oficială și fals intelectual.

Problema fundamentală: eutanasie fără drept

Legea prevede clar că decizia de eutanasie poate fi emisă doar de împuternicitul primarului pentru câinii fără stăpân aflați în adăposturi publice administrate de servicii specializate. Adăpostul verificat este privat, ceea ce ridică întrebarea esențială: au fost ucise animale în afara cadrului legal?

Documentul DSVSA confirmă:

decizii de eutanasie neconforme

documente contradictorii

capturi fără competență legală

semnarea actelor în calități nelegale

neconcordanțe în evidența cadavrelor

eutanasieri realizate într-un adăpost privat

Potrivit Sache Vet, acestea nu sunt simple „greșeli administrative”, ci suspiciuni serioase de infracțiuni. Când procedurile sunt falsificate, iar animalele sunt ucise în afara cadrului legal, nu mai este vorba despre birocrație, ci despre încălcarea legii privind protecția animalelor.