O scrisoare deschisă semnată de peste 80.000 de cetățeni europeni a fost înmânată astăzi Comisarului European, Oliver Varhelyi, de către organizația Humane World for Animals. Semnatarii scrisorii cer interzicerea fermelor de blănuri și a comerțului cu produse din blană în Uniunea Europeană. Această petiție, care a strâns semnături în doar 4 luni, vine în continuarea inițiativei istorice cetățenești “Europa Fără Blănuri”, cu peste 1,5 milioane de semnături validate, se arată într-un comunicat emis de Humane World for Animals.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Scrisoarea deschisă, adresată formal domnului Varhelyi, Comisarul European pentru Sănătatea și Bunăstarea Animalelor, cere Comisiei Europene să acționeze în conformitate cu dovezile științifice și opinia publică, angajându-se să adopte o legislație în acest sens. În iulie 2025, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a publicat un raport științific care concluziona că fermele de blănuri din UE nu pot răspunde nevoilor de bază referitoare la bunăstarea nurcilor, vulpilor, câinilor enot și șinșilelor. EFSA a declarat că ținerea animalelor captive în cuști mici și goale, care le restricționează posibilitatea de mișcare, cauzează probleme cronice de bunăstare, inclusiv suprimarea comportamentelor naturale, stres, răni și probleme de sănătate.

Dr. Joanna Swabe, director de afaceri publice la Humane World for Animals Europe, declară: “Cetățenii din Europa au transmis un mesaj clar: fermele de blănuri sunt învechite, lipsite de etică și în contradicție cu valorile europene moderne.

Cu cele 80.000 de semnături adăugate astăzi la cele 1,5 milioane de semnături pentru inițiativa cetățenească europeană, mesajul nu poate fi mai clar. Acesta este un moment decisiv în care comisarul Várhelyi și colegii săi pot produce o schimbare reală și de durată. Humane World for Animals este pregătită să colaboreze cu reprezentanții Comisiei pentru a sprijini o propunere legislativă puternică și eficientă care să pună capăt fermelor de blănuri și comerțului cu blănuri în UE.”

În Europa, opoziția publică față de fermele de blănuri continuă să crească din cauza preocupărilor legate de bunăstarea animalelor, a riscurilor pentru sănătatea publică și a impactului asupra mediului. 18 state membre au introdus deja interdicții naționale privind creșterea animalelor pentru blană, în timp ce altele au luat măsuri pentru a limita această practică. Cu toate acestea, peste 6 milioane de nurci, vulpi, câini enot și alte animale continuă să fie ținute captive în cuști mici de sârmă în aproape 1.200 de ferme în țări precum Finlanda, Polonia, Danemarca, Spania și Grecia.

Humane World for Animals lucrează la nivel global pentru a pune capăt comerțului cu blănuri. Cu activități concentrate în Regatul Unit, Europa, America de Nord și China, munca noastră include campanii adresate guvernelor și companiilor, colaborări cu designeri și branduri de modă, investigații și campanii de informare. Aceste eforturi au contribuit la reducerea constantă a numărului de animale afectate de această industrie.

Date esențiale despre blănuri

Fermele de blănuri reprezintă un risc major de zoonoze. Nurci din aproape 500 de ferme din 13 țări din Europa și America de Nord au fost infectate cu COVID- 19, iar milioane de animale au fost sacrificate din motive de sănătate publică. De asemenea, până acum s-au depistat focare de gripă aviară înalt patogenă (H5N1) în 73 de ferme de blănuri din Europa. Aproximativ 500.000 de animale (nurcă, vulpe polară, vulpe roșie, câine enot și zibelină) au fost ucise din motive de sănătate publică.

Studiile arată că amprenta de carbon pentru 1 kg de blană de nurcă (309,91 kg CO 2 -echivalent) este de 31 de ori mai mare decât cea a bumbacului, de 26 de ori mai mare decât acrilicul și de 25 de ori mai mare decât poliesterul. Blana de câine enot și cea de vulpe au, de asemenea, amprente de carbon ridicate, fiind de aproximativ 23 de ori mai dăunătoare pentru mediu decât bumbacul și de 18 ori mai dăunătoare decât poliesterul. Comparativ cu alte forme de creștere a animalelor cu impact negativ asupra mediului, creșterea animalelor carnivore pentru blană este și mai dăunătoare. Producerea unui kilogram de blană de nurcă generează de 7 ori mai multe emisii decât producerea unui kilogram de carne de vită.

Majoritatea designerilor internaționali de top au adoptat politici fără blănuri, inclusiv Max Mara, Saint Laurent, Gucci, Alexander McQueen, Balenciaga, Valentino, Prada, Armani, Versace, Michael Kors, Jimmy Choo, DKNY, Burberry și Chanel. Peste 1.600 de branduri de modă și comercianți din întreaga lume s- au angajat să renunțe la blănuri, iar pe măsură ce acestea devin tot mai greu de vândut și de justificat din punct de vedere etic, casele de modă aleg să inoveze cu alternative sustenabile, fără cruzime.

Evenimentele de tip Săptămâna Modei, inclusiv la Copenhaga, Londra și New York au renunțat la prezentarea blănurilor, iar publicații precum Vogue, Elle, GQ, Harper’s Bazaar, Glamour, Esquire și Vanity Fair și-au asumat politici editoriale fără blănuri.