Pe măsură ce ne apropiem de săptămâna cea mai populară pentru cumpărăturile de Crăciun dedicate animalelor, un nou studiu arată că 3,1 milioane de gospodării din Marea Britanie vor cheltui mai mult pe cadouri pentru animalele lor de companie decât pentru orice alt membru al familiei.

Cercetarea realizată de Pets at Home evidențiază cât de mult iubim cu adevărat animalele de companie, punându-le în centrul sărbătorilor de iarnă. Aproape jumătate dintre proprietari (43%) își planifică festivitățile în jurul animalelor lor, iar 14% recunosc că uneori renunță la evenimente cu familia sau prietenii doar pentru a rămâne acasă cu blănoșii lor, notează News & Star.

Această umanizare tot mai accentuată a animalelor determină stăpânii să includă animalele în fiecare detaliu al sărbătorilor.

Moș Crăciun vine și pentru animale

Cum arată, de fapt, Ziua de Crăciun pentru animalele răsfățate din Marea Britanie? Peste jumătate (54%) vor primi cadoul lor personal chiar dimineața, iar iepurele este cel mai răsfățat animal: 70% dintre iepuri vor avea un cadou special anul acesta.

Printre surprizele festive se numără:

O masă festivă special gătită (41%)

Corgii primesc tratament regal , aproape o treime (31%) stând la masa de Crăciun alături de familie

Deschiderea cadourilor altor membri ai familiei (20%)

Găsirea și deschiderea unui ciorap plin cu surprize (17%)

Ținute speciale de Crăciun (13%)

Aproape o treime dintre stăpâni (30%) ar fi dispuși să își cedeze locul de pe canapea partenerului dacă animăluțul ar vrea să stea acolo, iar 29% recunosc că blănoșii lor primesc „cel mai bun loc din casă” în perioada sărbătorilor. Un sfert dintre proprietari (25%) le permite chiar să împartă patul lor – procentul urcând la aproape jumătate (44%) în cazul Cavapoo, unul dintre cei mai răsfățați câini din Marea Britanie.

Frumusețe și stil… pentru animalele de companie

Grooming-ul (îngrijirea și coafarea) animalelor primează adesea peste propriile răsfățuri: un sfert dintre stăpâni (24%) recunosc că își programează mai întâi programarea pentru îngrijirea animalului, înainte de a se gândi la propria tunsoare festivă. Un alt sfert (25%) spun că sunt mai tentați să cumpere o ținută de Crăciun pentru animal decât pentru ei înșiși.

Fotografia perfectă… cu animalele în prim-plan

Animalele sunt vedetele fotografiilor de Crăciun. Un sfert dintre proprietari (26%) afirmă că animalele lor apar în toate pozele de familie, iar peste unul din cinci (22%) recunosc că fac mai multe fotografii cu blănoșii decât cu orice alt membru al familiei. Pentru unii (10%), animalele chiar fură spectacolul, apărând singure pe felicitările de Crăciun ale familiei.

Confortul și siguranța animalelor, pe primul loc

Dr. Samantha Butler-Davies, Director de Servicii Veterinare la Pets at Home, explică:

„În foarte multe gospodării, animalele sunt inima sărbătorilor. De la cadouri speciale la planificarea festivităților în jurul lor, e clar câtă dragoste, bucurie și companie aduc familiilor. În timp ce le integrăm tot mai mult în tradițiile noastre festive, e mai important ca niciodată să le oferim un loc liniștit unde să se retragă și să se relaxeze. Alegerea decorațiunilor sigure pentru animale, introducerea treptată a oaspeților, respectarea rutinei obișnuite și atenția la semnalele lor sociale pot reduce stresul și asigura o experiență fericită și calmă pe tot parcursul sezonului.”

Trei din cinci proprietari (61%) fac eforturi speciale pentru a proteja animalele de pericolele din casă în perioada Crăciunului. Cele mai populare metode sunt:

Ascunderea gustărilor comestibile (25%)

Alegerea unui brad artificial (24%)

Evitarea decorațiunilor fragile sau comestibile (21%)

Ancorarea sigură a bradului (19%)

Fără cadouri sub brad (16%)

Utilizarea lumânărilor artificiale (12%)

Decorarea doar a jumătății superioare a bradului (7%)