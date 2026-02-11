Ziua în amiaza mare, cu doar o săptămână în urmă, un cățel care își aștepta stăpânul în locul special amenajat din fața unui magazin alimentar din zona Dristor a Capitalei a fost furat de un trecător. Întreaga scenă a fost filmată de o cameră de supraveghere, iar imaginile au ajuns la poliție, întrucât proprietarul patrupedului a depus o plângere. Astfel de scene se pot întâmpla oricând, din păcate, mai ales că foarte multe asemenea magazine nu permit accesul necuvântătoarelor. De aceea, este extrem de important ca patrupedul să învețe să nu plece cu necunoscuți, indiferent cât de amabili par sau de ce anume le oferă. Instructorul canin Mihai Nae a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, cum pot fi învățați cățeii să evite contactul cu străinii și să nu plece cu ei sub nicio formă.

Interacțiunea cu străinii, descurajată

Primul pas în acest sens este descurajarea interacțiunii cu persoanele străine. Câinelui i se va spune că nu este voie să se îndrepte spre oameni pe care nu îi cunoaște, nu se va permite mângâierea lui sub nicio formă atunci când se află cu stăpânul și i se va distrage mereu atenția cu ajutorul recompenselor.

Fără mâncare de la necunoscuți

O altă etapă o reprezintă descurajarea patrupedului de a mânca de la persoane străine, astfel încât, atunci când va fi ademenit eventual de cineva care dorește să îl fure, cățelul să nu fie interesat. Acest exercițiu presupune repetări multiple și foarte multă răbdare din partea stăpânului, care va trebui să corecteze comportamentul necuvântătorului ori de câte ori este necesar.

Rămânerea în așteptare

Nu în ultimul rând, cățelul trebuie să știe să aștepte atunci când i se cere, în același loc, pană la sosirea proprietarului. Acest exercițiu este, de asemenea, unul care se învață în timp și după multe repetiții. Iar cățelul trebuie să înțeleagă că stăpânul se va întoarce întotdeauna și îl va recompensa pe măsură.

Înscrierea în RECS

Sunt, de asemenea, situații în care patrupedul se poate rătăci pur și simplu. De aceea, este esențial ca el să fie microcipat și înscris în RECS, alături de datele complete ale proprietarului precum numărul de telefon și adresa de domiciliu.