Apropierea Revelionului este o perioadă destul de dificilă pentru animalele de companie. Între blocuri, din loc în loc, se aud fel de fel de zgomote puternice, de la pocnitori și artificii, până la muzică și colindători vocali. Iar toate aceste perturbări de la liniștea cotidiană le pot face extrem de mult rău prietenilor noștri necuvântători. Fobia de zgomote puternice este o afecțiune extrem de serioasă și trebuie tratată ca atare. Instructorul canin Mihai Nae a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, cum o putem recunoaște, dar și ce exerciții pot fi făcute pentru a o atenua.

Semnele fobiei de zgomote puternice

Uneori, câinii dezvoltă această frică din primele luni de viață. Alteori, ea se accentuează o dată cu înaintarea în vârstă. Însă, dacă aceste semne sunt prezente ori de câte ori animalul este expus la zgomote puternice, este foarte probabil să fi dezvoltat fobie. Astfel, dacă atunci când aude bubuituri începe să tremure, să se agite, mârâie, încearcă să fugă ori se lipește de stăpân, el trebuie calmat, mângâiat și asigurat că este în siguranță. De asemenea, poziția corpului, cu coada între picioare și urechile date pe spate sugerează tot o postură defensivă.

Exerciții acasă, pentru atenuarea fobiei

Dacă animalul pare să fi dezvoltat o fobie de zgomote puternice, există exerciții care pot ajuta la ameliorarea stărilor de anxietate.

Muzica la boxe poate fi o modalitate bună de a obișnui animalul cu zgomotele. Se începe cu zgomote care să imite petardele sau exploziile, la început, la volum mic, iar în tot acest timp, patrupedul este recompensat cu o porție mai generoasă din mâncarea preferată, chiar dacă aceasta este diferită de mâncarea pe care o primește zilnic. După ce câinele a terminat de mâncat, atunci când se relaxează și ațipește, volumul din boxe poate fi crescut puțin. Psihicul câinelui se va obișnui ușor. Apoi se poate continua acest obicei, de a porni muzica, ori de câte ori vom avea intenția de a hrăni animalul. Câinele va ști că e timpul mesei și deci aceste zgomote vor fi chiar binevenite și așteptate de companion.

Jocul cu baloane – o altă metodă eficientă este jocul cu baloane. Totuși, acest exercițiu poate fi făcut numai după ce prima etapă, de mai sus, devine o normalitate. Cu ajutorul mai multor baloane, 10 sau chiar 15, în care sunt introduse în prealabil cubulețe de carne făcută la grătar, umflate moderat, se creează un joc. Baloanele sunt lăsate pe jos, iar patrupedul este invitat să le spargă. Atunci când baloanele sunt prinse de cățel, ele eliberează surpriza care apare în urma pocniturii. La primul balon spart, cel mai probabil, câinele se va speria. Dar deținătorul se va asigura că îl încurajează, îi arată că nu se întâmplă nimic și continuă joaca. Treptat, jocul cu baloane va deveni distractiv și va obișnui câinele cu zgomotele puternice.