Vizita la Irina Margareta Nistor nu seamănă cu un interviu obișnuit. Din momentul în care ne-a deschis ușa, am avut senzația că pășim într-un adevărat muzeu al cinematografiei. Pereții sunt plini de tablouri și fotografii, rafturile de cărți și filme, iar obiectele cu istorie cinematografică spun povești dintr-o viață dedicată culturii și filmului.

Atmosfera este completată de o pisică portocalie extrem de prietenoasă, care pare perfect obișnuită cu oaspeții și cu lumina reflectoarelor. ‘’Vocea filmelor’’ ne-a întâmpinat cu zâmbetul ei cald, s-a bucurat sincer de prezența noastră și ne-a făcut să ne simțim imediat ca acasă.

Despre „Efectul Pufi” și vocea care trezește nostalgii

Am vorbit pe larg despre comedia romantică românească „Efectul Pufi”, film care a ajuns în cinematografele din România din 6 februarie și în care Irina Margareta Nistor are rolul de povestitor care apare în film și intervine în dinamica actorilor. Vocea ei inconfundabilă aduce un plus de emoție și nostalgie, reamintind publicului de serile în care filmele dublate în limba română aveau o magie aparte.

Ne-a povestit despre atmosfera de la filmări, despre echipă și despre bucuria de a face parte dintr-un proiect care îmbină umorul, romantismul și mesajele sensibile. Pentru ea, „Efectul Pufi” este o experiență care vorbește și despre empatie, grijă și legătura profundă dintre oameni și animale.

Câinii din film, adopțiile și responsabilitatea față de animale

Un subiect extrem de important al discuției a fost legat de câinii din film, care provin din adăposturi și care au fost adoptați. Irina Margareta Nistor susține cu convingere ideea adopției și consideră că filmul poate avea un rol educativ, dincolo de partea artistică.

Am vorbit despre educația în relația cu animalele, despre responsabilitate și despre cât de important este să înțelegem că un animal nu este un moft, ci un membru al familiei. Mesajul ei este clar: adopția înseamnă salvarea unei vieți, dar și asumarea unei relații pe termen lung, bazată pe respect și grijă.

Dragostea pentru animale, moștenită din familie

Irina ne-a povestit cu emoție despre animalele pe care le-a avut de-a lungul vieții și despre pisica ei de acum, care îi ține companie zi de zi. Dragostea pentru animale vine din familie – de la bunici și părinți – și a fost cultivată încă din copilărie.

Pentru ea, animalele au fost mereu o prezență constantă, o sursă de echilibru și afecțiune, dar și o lecție despre responsabilitate și empatie.

O întâlnire cu un om de cultură și povești memorabile

Dincolo de film și animale, întâlnirea cu Irina Margareta Nistor a fost o adevărată lecție de cultură și viață. A glumit cu noi în stilul ei binecunoscut, ne-a împărtășit amintiri din călătorii, experiențe profesionale impresionante și chiar detalii despre o conversație cu Prințul Charles.

Te invităm să urmărești interviul video complet cu Irina Margareta Nistor, disponibil pe canalul nostru de YouTube Pets&Cats, pentru a descoperi toate poveștile spuse chiar de ea.