Am fost la cinema să văd Efectul Pufi și am ieșit din sală cu zâmbetul pe buze și cu sentimentul că am văzut o comedie românească altfel. Deși filmul pornește de la ideea unui bărbat obișnuit care descoperă că ar putea avea mai mult succes la întâlniri dacă adoptă un câine, Efectul Pufi nu este, de fapt, un film despre animale. Este o comedie romantică urbană, relaxată, cu mult umor și situații în care te poți regăsi ușor.

Dialoguri naturale și umor care funcționează

Filmul este presărat cu foarte multe întâmplări comice, iar dialogurile sunt surprinzător de naturale. Conversațiile par reale, neforțate, genul de discuții care chiar pot avea loc în viața de zi cu zi. Actorii sunt foarte firești, iar povestea curge ușor, fără exagerări sau artificii inutile.

Ce ne învață „Efectul Pufi” despre animalele de companie

Pe lângă componenta de comedie romantică, mi s-a părut că filmul strecoară și multe informații educative despre ce înseamnă să ai un animal de companie. Vorbește despre responsabilitatea care vine la pachet, despre rutina pe care un câine ți-o poate crea și despre felul în care prezența unui animal îți poate aranja, uneori, viața. Filmul nu idealizează complet lucrurile și arată și reversul medaliei: nu este întotdeauna ușor să ai grijă de un animal, iar asta îl face cu atât mai credibil.

Atmosfera din sala de cinema: râsete, copii și adulți deopotrivă

În sala de cinema au fost atât adulți, cât și copii, iar atmosfera a fost relaxată. S-a râs mult, iar reacțiile publicului au spus totul. Deși mă declar un mare pisicar, recomand acest film nu doar iubitorilor de câini, ci și pisicarilor și celor care nu au animale de companie. În final, Efectul Pufi este, înainte de toate, o poveste de dragoste spusă cu umor și căldură.

Irina Margareta Nistor, o apariție care trezește nostalgii

O idee specială a filmului este apariția Irinei Margareta Nistor, cu vocea sa inconfundabilă, care pentru mulți trezește nostalgii. Pentru cei care își amintesc perioada în care dubla filmele străine înainte și după Revoluție, apariția ei este cu adevărat încântătoare și emoționantă.

O surpriză pentru pisicari și o recomandare sinceră

Deși în film apar mai ales căței, finalul vine cu o surpriză mare pentru pisicari. Și nu recomand filmul doar pentru că îmi plac pisicile, ci pentru că mi-a plăcut sincer și mi se pare o comedie românească reușită, diferită de ce vedem de obicei pe ecrane.

Întâlnirea cu echipa filmului și povestea din spatele lui Pufi

Experiența de la cinema a fost completată de prezența echipei filmului: actorii Gabriela Marin și George Constantinescu, Irina Margareta Nistor, regizorul Kiki Cristi Vasilescu și producătoarea Cristina Iordache. În sală a fost prezent și câinele care îl interpretează pe Pufi în film.

Este important de spus că Pufi a fost un câine real, care a inspirat această poveste, însă câinele din film este un actor canin care îi dă viață personajului. Din păcate, Pufi, câinele care a stat la baza filmului, a murit spre sfârșitul anului trecut, un detaliu care adaugă o notă emoționantă întregii experiențe.

La final, spectatorii au pus întrebări echipei, l-au admirat și s-au jucat cu câinele din film, iar seara s-a încheiat într-o notă caldă, cu un mic cadou pentru cei prezenți. A fost genul de experiență la cinema care te face să pleci acasă binedispus și cu gânduri bune.