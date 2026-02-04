Penny, un doberman pinscher în vârstă de patru ani, a fost desemnat marţi câştigătorul Westminster Kennel Club, cel mai prestigios concurs de frumuseţe canină din Statele Unite, informează Reuters, citată de Agerpres.

Penny a impresionat juriul cu ţinuta sa maiestuoasă în ultima rundă, când finaliştii din cele şapte grupe s-au reunit pe Madison Square Garden din New York.

Dobermanul a fost declarat câştigător din cei 3.000 de câini proveniţi din toate cele 50 de state americane şi din alte 17 ţări, participanţi la cea de-a 150-a ediţie a evenimentului.

Câştigătorii fiecăreia dintre cele 202 rase înscrise în competiţie au concurat apoi în şapte categorii, învingătorul din fiecare grup avansând în finală.

Legătura emoționantă dintre Penny și dresor

Dresorul lui Penny, Andy Linton, care a anunţat că suferă de boala Parkinson, a fost de asemenea dresorul dobermanului Indy, care a câştigat concursul în 1989.

”Am văzut un câine care era conştient că trebuie să concureze pentru Andy şi cred că s-a format o legătură foarte puternică între ei”, a spus Jason Hoke, comentatorul evenimentului pentru televiziunea sportivă Fox Sports.

”Am văzut cum câinele a făcut un spectacol perfect. Câinele l-a răsplătit pe Andy pentru că Andy se confruntă cu probleme şi aşa fac câinii, dau dovadă de iubire necondiţionată”, a spus Hoke.

Pe locul al doilea s-a clasat Cota, un Chesapeake Bay Retriever în vârstă de cinci ani, din grupa sportivă.

Ceilalţi finalişti au fost: Zaida, un Ogar afgan din grupul de câini de vânătoare: Cookie, un Bichon maltez din grupa câini-jucărie; un Lhasa Apso din grupul non-sportiv; Graham, din rasa Old English Sheepdog, din grupa câinilor ciobăneşti; un Wager, un Fox Terrier din grupul terierilor.

”Mereu spunem ‘Ce concurenţi grozavi’, dar de data aceasta chiar vom intra în istorie”, a declarat înainte de anunţare câştigătorului David Fitzpatrick, membru al juriului, la rândul său crescător, proprietar şi dresor, care a câştigat de două ori marele trofeu.

Câinii din rasa Doberman, care au reputaţie de câini poliţişti, au câştigat de cinci ori marele premiu până acum.

Rasa a fost dezvoltată pentru protecţie la sfârşitul secolul al XIX-lea de Karl Friedrich Louis Dobermann, un colector de impozite german. Câinii din această rasă au fost ulterior folosiţi în poliţie şi serviciul militar, în special de militarii din marina SUA în cadrul operaţiunilor din Oceanul Pacific în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.