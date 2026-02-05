Viralul zilei | Un câine surprins în timp ce are un puseu de energie uimește internetul: „Nu este reală” (VIDEO)

Un videoclip devenit viral pe TikTok prezintă un câine Doodle având un puseu de energie ieșit din comun. Deși toți câinii au astfel de momente, acest câine surprinde prin felul în care își manifestă resursele.

Un câine surprins în timp ce are un puseu de energie uimește internetul

Ashlyn, proprietara câinelui, a fost șocată de dezlănțuirea de energie pe care a avut-o animalul, mai ales că nu a semănat cu turele pe care le fac în mod obișnuit câinii.

În imagini se poate vedea cum câinele aleargă frenetic prin cameră, cu picioarele din spate îndoite, plutind într-un fel pe covor. Scena a cărui protagonist este cățelul seamănă cu un desen animat – atât de neobișnuit pare totul, mai ales că mișcările acestuia parcă sfidează legile fizicii.

În descrierea clipului, femeia a scris „Nu este reală”, iar spectatorii au înțeles ce a vrut să spună autoarea doar după ce au vizionat imaginile. Pe imagini se află suprapus și un alt text: „Ce vreau să zic când spun că câinele meu arată ca o camionetă ghemuită când are zoomies”. Clipul a adunat aproape 3 milioane de vizionări, devenit rapid viral.

În comentarii, Ashlyn a dezvăluit că animalul său este un „dublu doodle” – labradoodle și golden doodle, o combinație care ar putea explica energia parcă fără sfârșit a câinelui în momentele de zoomies. Hill’s Pet Nutrition notează că Goldendoodle-urile sunt energice în mod natural, în timp ce American Kennel Club descrie Labradorii ca fiind o „rasă exuberantă, foarte energică”.

Ce este zoomies și cum se manifestă

Printre comentarii se numără persoane care, la rândul lor, au acasă un astfel de câine. Aceștia afirmă că este adevărat că acești câini au o energie debordantă, având comportamente similare când vine vorba de explozii. De asemenea, un comentariu susține că „Aș recunoaște zoomies după baie oriunde. Și al meu face la fel”. Se poate observa că blănosul din imagini a fost proaspăt spălat, ceea ce poate explica energia de după.

Colegiul de Medicină Veterinară al Universității Cornell clasifică zoomies drept perioade frenetice de activitate aleatorie. Aceste explozii bruște de energie sunt complet normale și implică adesea sprinturi, piruete sau ture haotice prin casă sau curte. Zoomies apar frecvent șa pui și la câini tineri, dar și cei mai în vârstă pot avea astfel de momente. Ele pot fi declanșate de suprastimulare, entuziasm, uneori și în timpul dresajului, în timpul nopții sau chiar după defecare.

În cazul unor „crize” de energie, proprietarii ar trebui să ia în considerare adăugarea unor activități fizice și mentale mai interesante în rutina câinilor pentru ca această energie să fie canalizată în moduri mai constructive.

