Dacă ai o pisică sau un câine, sigur ai observat că, după o perioadă de liniște, prietenul tău blănos aleargă prin casă la viteze maxime. În engleză, această explozie aleatorie de energie se mai numește și zoomie. În articolul de față, vei afla toate detaliile de care ai nevoie despre acest fenomen: ce este mai exact, cât durează și care pot fi cauzele la câini și la pisici.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ce sunt zoomies

Zoomies sunt explozii de energie, unde cățelul sau pisica aleargă și se joacă. Vine după o perioadă de calm și dintr-o dată, fără vreun avertisment, precizează Pet Place.

În timpul unui astfel de episod, animalele se mișcă rapid, în sprint, se învârt, sar și se urcă pe mobilier. Firește, nici tu nu scapi de atenția prietenului tău. Se află într-o stare plină de entuziasm, iar aceasta este perfect normală pentru pisici și câini, deci nu reprezintă un motiv de îngrijorare.

Episoadele apar de nicăieri și, deși poate par periculoase și de necontrolat, sunt deseori inofensive.

Cât durează un episod

Unele animale de companie au episoade intense și scurte, care durează de la câteva secunde până la câteva minute. Dar la animalele mai energice, un asemenea episod poate dura chiar și jumătate de oră sau mai mult.

Este important de reținut că durata unui episod este influențată de mulți factori, precum temperamentul animalului, vârsta și nivelul său obișnuit de energie. De aceea, animalele mai tinere au episoade mai frecvente și mai lungi. De asemenea, unele rase, așa cum sunt cățeii din rasa Cocker sau pisicile siameze, sunt cunoscute pentru zoomies lungi și dese.

Explozia de energie înseamnă că animalul este fericit

De multe ori, da, atunci când un cățel sau o pisică experimentează episoade frecvente de zoomies, înseamnă că se simt bine. Acesta este modul lor prin care își manifestă entuziasmul.

Totodată, episoadele au și un declanșator, precum întoarcerea unui membru al familiei sau anticiparea unei plimbări.

Cățelul poate avea un episod din cauza plictiselii

Nu, iar aceasta este o idee greșită pe care mulți o au. Zoomies provin din fericire și entuziasm, nu din energie acumulată ca urmare a lipsei de activitate și a plictiselii.

Plictiseala se manifestă în moduri dăunătoare, cum ar fi săpatul, rosul excesiv, lătratul excesiv, lipsa de stare, pierderea interesului în jucării, mâncatul excesiv și odihnă insuficientă. Un cățel care are explozii de energie este, în restul timpului, un câine liniștit, care are parte de activitate suficientă și stimulare mentală.

Ce înseamnă atunci când un câine are o explozie de energie

Zoomies sunt declanșate de o varietate de factori, cum ar fi:

Eliberarea tensiunii: după o perioadă de odihnă, cățelul se simte plin de energie. Aceasta trebuie consumată, lucru benefic pentru animal;

Încălzire: atunci când știe că urmează o plimbare sau o sesiune de joacă, câinele este deja foarte entuziasmat. Va arăta acest lucru prin ture de alergare și altă activitate care îl va încălzi pentru joacă;

Celebrare: dacă se întoarce un membru al familiei, atunci cățelul își va manifesta bucuria printr-un episod de zoomie;

Instincte primare: prădătorii din sălbăticie au parte de multă activitate, care, iar instinctul poate fi activat spontan și la câinii domestici;

Ușurare după o baie: cățeii se relaxează după o baie, mai ales că nu se simt tocmai confortabil. Faptul că au scăpat de această corvoadă îi face să se simtă nespus de bucuroși.

Află mai multe detalii despre explozia de energie la căței din videoul de mai jos:

De ce pisicile au explozii de energie

Și pisicile au episoade de zoomies, iar acestea se manifestă din diferite motive:

Energie acumulată: pisicile tind să doarmă mult, dar, în același timp, sunt mamifere foarte active. Astfel, după un somn relaxant, este timpul de activitate;

Înainte și după utilizarea litierei: episoadele pot fi și o modalitate prin care pisicile își marchează teritoriul sau pot fi un răspuns la ușurarea fiziologică;

Iritare: pisicile devin agitate din cauza diverșilor stimuli din mediul înconjurător. Exploziile de energie pot reprezenta o modalitate prin care pisicile fac față acestora;

Durere acută: este o cauză mai rară. Felinele încearcă să-și aline durerea prin explozii de energie;

Entuziasm: precum câinii, și pisicile își manifestă bucuria prin zoomies . Anticiparea mâncării preferate, o nouă jucărie sau întoarcerea unui membru al familiei sunt cei mai obișnuiți factori declanșatori.

În cele mai multe cazuri, exploziile de energie sunt semnele unei pisici fericite și mulțumite. Totuși, dacă acestea sunt prea intense și frecvente, pot transmite unele semnale negative. Cere și opinia medicului veterinar dacă suspectezi că aceste episoade sunt declanșate de stres sau disconfort.

Altfel, zoomies sunt normale și inofensive pentru pisici. Au și beneficii, precum eliberarea de energie, foarte importantă pentru sănătatea fizică și mentală a felinei.

Mai au pisicile zoomies după ce cresc?

Da, multe pisici vor mai avea, dar episoadele vor fi mai rare și mai scurte, dar variază de la o pisică la alta. Dacă ai un pui de pisică, te poți aștepta ca aceasta să-și păstreze spiritul jucăuș și la maturitate.

De regulă, pisicile sunt mai active dimineața devreme sau seara târziu, pentru că sunt animale crepusculare. Așadar, pisica ta adultă va fi mai activă în această perioadă. Cât despre pui, așteaptă-te la explozii de energie oricând!

Dar și alți factori, precum o perioadă de odihnă sau un zgomot neașteptat, pot declanșa un episod, chiar și la adulții cu firi mai energice.

Urmărește și videoul de mai jos pentru mai multe detalii despre episoadele de zoomies la pisici:

Cum poți opri zoomies la pisici noaptea

Pisicile au obiceiul să fie mai active seara și noaptea, dar, din fericire, poți reduce ocurența episoadelor. Iată câteva recomandări:

Joacă-te în timpul zilei cu pisica pentru a reduce nivelul de energie noaptea. Joacă-te cu pisica ta și aproape de culcare;

Hrănește pisica aproape de ora ta de culcare;

Folosește jucării interactive pentru stimulare mentală;

Pisica trebuie să aibă litiera curată și multe locuri confortabile de dormit.

Concluzii

Înțelegerea motivelor din spatele exploziei de energie la animalul tău de companie te ajută să organizezi mai bine momentele de joacă. Este imposibil să anticipezi cu exactitate când va avea loc un zoomie, dar poți aproxima destul de bine, mai ales că îți cunoști animalul și știi frecvența acestor episoade.