Anul 2025 a fost un moment important pentru protecția animalelor în Uniunea Europeană. A început mandatul primului Comisar pentru Bunăstarea Animalelor, o funcție creată special pentru a răspunde nevoilor animalelor și așteptărilor cetățenilor. Speranțele au fost mari – iar deși s-au făcut pași înainte, multe probleme serioase rămân încă nerezolvate, notează Eurogroup for Animals.

Europa, în plină criză a bunăstării animalelor

Uniunea Europeană este adesea văzută ca un lider mondial în domeniul protecției animalelor. Totuși, realitatea din spatele ușilor închise este dură. În fiecare an:

peste 2 miliarde de animale sunt crescute în ferme în condiții care nu le respectă nevoile de bază;

aproximativ 8,4 milioane de animale sunt folosite în experimente științifice;

circa 7,7 milioane de animale trăiesc în ferme de blană;

milioane de animale exotice sunt capturate și vândute legal sau ilegal.

Aceste cifre arată clar cât de mare este prăpastia dintre legile existente și viața reală a animalelor. Totuși, 2025 a adus și motive de speranță.

O victorie istorică: prima lege europeană pentru câini și pisici

Cea mai importantă realizare a anului 2025 a fost adoptarea primei legislații UE dedicate câinilor și pisicilor. Este un pas uriaș pentru animalele de companie din Europa.

Noua lege prevede:

identificarea și înregistrarea obligatorie a câinilor și pisicilor;

reguli mult mai stricte pentru crescători și vânzători;

interzicerea reproducerii extreme , care provoacă suferință și probleme grave de sănătate.

Pentru prima dată, legislația europeană vorbește clar despre bunăstare pozitivă, bazată pe modelul celor Cinci Domenii, care nu înseamnă doar lipsa suferinței, ci o viață bună pentru animale. De asemenea, sunt stabilite reguli clare pentru importul câinilor și pisicilor în UE, un pas important în lupta împotriva traficului ilegal.

Sfârșitul cuștilor pentru animalele de fermă, tot mai aproape

În 2025, a crescut puternic presiunea publică pentru interzicerea cuștilor în fermele de animale. După ani de promisiuni neîndeplinite, Comisia Europeană a reluat procesul printr-o consultare publică.

Răspunsul oamenilor a fost impresionant: peste 200.000 de cetățeni au trimis opinii, față de aproximativ 60.000 în 2023. Mesajul este clar: europenii nu mai acceptă suferința animalelor de fermă.

Chiar dacă legislația revizuită nu a fost inclusă în planul de lucru pentru 2026, promisiunea că va fi prezentată până la finalul anului menține speranța vie. Este un moment care necesită atenție și implicare constantă.

Pași înainte pentru reducerea experimentelor pe animale

Un alt domeniu important este cel al experimentelor pe animale. Comisia Europeană lucrează la primul plan oficial de eliminare treptată a testelor pe animale în domeniul substanțelor chimice, plan așteptat anul viitor.

Sprijinul politic și științific pentru metodele alternative este în creștere, iar noile inițiative de cercetare ar putea ajuta statele membre să adopte mai rapid teste fără animale, mai etice și mai sigure.

Animalele sălbatice și comerțul cu specii exotice

În 2025, Parlamentul European și-a exprimat de două ori sprijinul pentru introducerea unei Liste Pozitive la nivelul UE. Aceasta ar permite deținerea doar a speciilor care pot trăi în siguranță alături de oameni, reducând drastic comerțul cu animale exotice.

Pe măsură ce Comisia finalizează studiul de fezabilitate, există speranța că această măsură va deveni realitate, protejând milioane de animale sălbatice.

Transportul animalelor vii, o rană deschisă

Transportul animalelor vii rămâne una dintre cele mai dureroase probleme. Negocierile pentru un nou regulament avansează foarte lent, în timp ce animalele continuă să sufere în condiții extreme, pe distanțe uriașe.

Tot mai mulți cetățeni cer oprirea acestor practici crude, iar 2026 ar putea fi anul în care vocile lor nu vor mai putea fi ignorate.

Fur Free Europe: finalul unei industrii pe cale de dispariție

Industria blănurilor este în declin accelerat. Un raport publicat în 2025 arată că valoarea economică a acestui sector este comparabilă cu piețe demult apuse, precum închirierea casetelor VHS.

Inițiativa cetățenească Fur Free Europe a primit un sprijin uriaș, iar tot mai multe țări renunță complet la fermele de blană. În ciuda acestui fapt, există temeri că s-ar putea propune soluții de compromis, care nu rezolvă suferința animalelor.

Singura soluție reală rămâne interzicerea totală a creșterii și importului de blănuri în UE.

2026, un an decisiv pentru animale

Schimbările reale vin prin legi clare și aplicate corect. Drumul este lung – a fost nevoie de 20 de ani pentru legea dedicată câinilor și pisicilor – dar 2026 se anunță un an crucial pentru milioane de animale din Uniunea Europeană.

Pentru prima dată, există cadrul și susținerea publică necesare pentru ca bunăstarea animalelor să devină o prioritate reală, nu doar o promisiune.