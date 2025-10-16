Industria blănurilor din Uniunea Europeană este neprofitabilă de ani de zile și îi costă pe cetățenii europeni aproximativ 446 milioane de euro pe an, arată un nou raport

Organizațiile de protecția animalelor își reînnoiesc apelul către Comisia Europeană de a interzice creșterea animalelor pentru blană și comerțul cu blănuri la nivelul Uniunii. Acest apel vine în urma lansării unui nou raport economic în Parlamentul European care arată că fermele de blănuri sunt atât de neviabile din punct de vedere financiar, încât costă Uniunea Europeană milioane de euro anual, se arată într-un comunicat emis de Humane World for Animals.

Raportul denumit „Evaluarea completă a costurilor industriei blănurilor din UE” a fost realizat de economistul de mediu Griffin Carpenter. Acest document evidențiază situația economică fragilă a industriei blănurilor și arată că impactul industriei asupra mediului și costurile asociate cu sănătatea publică depășesc cu mult valoarea economică adăugată (VAB). Povara economică totală pentru cetățenii europeni, calculată prin scăderea acestor costuri din valoarea adăugată brută, ajunge la 446 milioane de euro pe an.

Creșterea animalelor pentru blană în UE este neprofitabilă deja de câțiva ani, deoarece prețul pentru piele a scăzut sub costurile de producție. Valoarea pielii a scăzut cu 92% în ultimul deceniu, iar industria nu mai este sustenabilă din punct de vedere financiar. Cu o pierdere de 9,2 milioane de euro în valoarea adăugată brută (VAB), acest sector nu contribuie la economia Uniunii Europene, ci o diminuează.

Producția de blănuri are și un cost semnificativ asupra mediului, estimat la 226 milioane de euro anual, din cauza poluării, a consumului de resurse, a disconfortului la nivel local și a problemelor cauzate de evadarea speciilor alogene. Emisiile ridicate generate de această industrie au fost asociate cu boli respiratorii cronice și decese premature în Europa.

Fermele de blănuri reprezintă o amenințare majoră pentru sănătatea publică, ca surse cu risc ridicat de boli zoonotice, aspect documentat în timpul pandemiei de COVID-19. Conform raportului, măsurile de prevenție a transmiterii agenților patogeni zoonotici ar costa până la 211 milioane de euro anual.

Pe lângă aceste aspecte, mai există un cost uriaș: viețile a milioane de animale ținute în cuști, condamnate la o existență plină de suferință psihică și fizică, private de șansa de a-și exprima comportamentele naturale, totul pentru produse de modă inutile pe care atât consumatorii, cât și brandurile majore de modă le refuză.

Raportul, lansat astăzi în Parlamentul European, vine la câteva săptămâni după ce Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară (EFSA) a transmis Comisiei Europene o opinie științifică care documentează faptul că suferința animalelor este inevitabilă în fermele de blănuri și că nevoile acestora nu pot fi adresate, indiferent de ce îmbunătățiri s-ar implementa. Această opinie a fost solicitată ca răspuns la inițiativa cetățenească europeană Europa Fără Blănuri, semnată de 1.5 milioane de cetățeni ai UE. Răspunsul final al Comisiei este așteptat până în martie 2026.

“Aparentele profituri ale sectorului de blănuri ascund costuri uriașe pentru sănătatea publică, biodiversitate, bunăstarea animalelor și climă. Acest nou studiu ne oferă și mai multe motive să cerem o legislație care să interzică pe piața unică orice comerț care exploatează cruzimea asupra animalelor și daunele ecologice,” comentează MEP Kristian Vigenin, gazda evenimentului din Parlamentul European.

Griffin Carpenter, autorul raportului, declară: “De obicei, în astfel de analize verificăm dacă o industrie aduce mai multă valoare economică în societate decât consumă în costuri de mediu sau sociale. Industria blănurilor este prima pe care o văd pornind de la o valoare economică negativă. Dacă includem și costurile asociate cu mediul și sănătatea publică, contribuția sa negativă devine și mai gravă.

“Creșterea animalelor pentru blană în UE este o activitate neprofitabilă de ani de zile, iar sectorul nu mai este sustenabil financiar fără alte surse de fonduri. Industria este și un mare beneficiar de fonduri publice, care, per total, depășesc cu mult veniturile fiscale pe care le generează.”

Dr Joanna Swabe, director senior de afaceri publice la Humane World for Animals Europa, denumită anterior Humane Society International, spune: “Acest raport arată foarte clar că industria blănurilor este în declin financiar accentuat. Mai mult, răul produs de fermele de blănuri (de la degradarea mediului și riscurile pentru sănătatea publică, la suferința și moartea a milioane de animale în fiecare an) depășesc cu mult orice beneficiu pe care l-ar putea aduce societății.

“Recenta analiză științifică a EFSA a arătat nevoile complexe de bunăstare ale animalelor care nu sunt respectate în fermele de blănuri, iar acest raport confirmă faptul că industria nu este sustenabilă financiar. Comisia Europeană trebuie să acționeze cu hotărâre pentru a închide definitiv această industrie crudă și falimentară.”

Principalele concluzii ale raportului includ:

Douăzeci și trei de state membre UE au luat măsuri prin interdicții totale, parțiale sau de facto. Principalele țări care permit această practică sunt Polonia, Finlanda și Grecia.

Creșterea animalelor pentru blană în UE a înregistrat un declin, în linie cu tendința globală. Numărul animalelor ucise și folosite pentru blană a scăzut cu 86% în ultimul deceniu, ajungând la 6,3 milioane de animale în 2024. Valoarea vânzărilor de blănuri a scăzut cu 92% în aceeași perioadă, ajungând la aproximativ 183 de milioane de euro în 2024. Pe măsură ce fermele vor fi închise treptat, până în 2028, producția ar putea scădea cu 15-20%.

Industria blănurilor reprezintă mai puțin de 0.003% din locurile de muncă din UE. În ultimul deceniu, numărul de ferme de blănuri a scăzut cu 73%, iar forța de muncă cu 86-92% în aceeași perioadă.

Industria creșterii animalelor pentru blană în UE este un mare beneficiar de fonduri publice sub formă de compensații pentru vânzări pierdute (de exemplu, din cauza COVID-19, gripei aviare sau sancțiunilor comerciale impuse Rusiei). În ansamblu aceste plăți depășesc cu mult veniturile fiscale generate.

