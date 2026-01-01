Petrecerea de Revelion nu a început până când toți membrii familiei erau acasă… inclusiv pisica! Pe 31 decembrie, o pisică din Timișoara a rămas blocată sub acoperișul platformei de la intrarea într-o scară de bloc.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Pompierii de la Detașamentul 2 Timișoara au intervenit rapid și au salvat animăluțul, oferindu-i un final fericit chiar înainte de sărbători.

Aceasta nu a fost singura intervenție de acest fel: în trimestrul IV al anului 2025, echipajele ISU Timiș au salvat 11 animale, demonstrând că grijă și curaj merg mână în mână.