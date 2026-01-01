STIRI

Final fericit pentru o pisică blocată sub acoperiș în Timișoara: A fost salvată de pompieri chiar înainte de Revelion (FOTO)

Claudiu Surmei 1 ianuarie 0 comentarii
Un pompier din Timiș ține în brațe pisica pe care a salvat-o Sursa foto: ISU Timiș

Petrecerea de Revelion nu a început până când toți membrii familiei erau acasă… inclusiv pisica! Pe 31 decembrie, o pisică din Timișoara a rămas blocată sub acoperișul platformei de la intrarea într-o scară de bloc.

Pompierii de la Detașamentul 2 Timișoara au intervenit rapid și au salvat animăluțul, oferindu-i un final fericit chiar înainte de sărbători.

Aceasta nu a fost singura intervenție de acest fel: în trimestrul IV al anului 2025, echipajele ISU Timiș au salvat 11 animale, demonstrând că grijă și curaj merg mână în mână.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Sursa foto: ISU Timiș

