Comportamentul animalelor este, de cele mai multe ori, un mister pentru oameni. Cercetătorii au studiat limbajul corpului patrupedelor, pentru a înțelege mai bine relația lor cu stăpânii și asemănările pe care le au cu ei.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Înțelegerea necuvântătoarelor

Potrivit publicației Science News, oamenii de știință au studiat comportamentul a 105 câini de casă, pentru a observa dacă există gesturi omenești care se oglindesc și asupra lor. Echipa de cercetători a adunat jucăriile preferate ale tuturor câinilor fie pe un raft înalt, fie le-au ascuns într-o cutie. Când au fost lăsați să caute jucăriile, câinii plângeau, săreau și căutau cu lăbuța fiecare loc în care credeau că își găsesc „prada”.

Cercetătorii au precizat că nu obiectul în sine cauzează aceste reacții, ci căutarea în sine. Câinii sunt în căutare permanentă de stimuli, de acțiuni, de o rundă de joacă sau vânat care să le mențină atenția și energia ridicate. Acest comportament poate fi asemănat cu dependența umană, însă nu este la fel de bine înțeles și conturat.

Dinamica oamenilor și pisicilor, explicată din antichitate

Oamenii de știință au analizat ADN-ul găsit în oasele unor pisici domestice, care au trăit începând de acum 5.400 de ani și până în secolul XX. Rezultatele arată că pisica-leopard are strămoși atestați încă din perioada neolitică, cea mai avansată etapă a Epocii de Piatră, până în anul 200 î.HR. Aceste feline se hrăneau cu rozătoarele care își făceau veacul prin gunoaiele oamenilor. Din cauza războaielor care au izbucnit atunci, pisicile-leopard s-au retras în sălbăticie, iar până când s-au întors, felinele domestice deja le înlocuiseră.

Emoțiile animalelor nu sunt ușor de descifrat

Un om de știință l-a filmat pe câinele tatălui său în două situații diferite: una pozitivă și una negativă. În scenariul pozitiv, câinele era pus într-o cameră cu jucăria preferată, iar de partea opusă, trebuia să stea față în față cu un aspirator. Cu aceste elemente de context, este ușor pentru oameni să identifice emoțiile animalului.

Cercetătorul a eliminat din filmare jucăria și aspiratorul, iar persoanele care au vizualizat videoclipul nu și-au putut da seama în ce situație era câinele stresat sau fericit. Limbajul corpului ajută la înțelegerea animalelor, chiar și fără contextul din exterior.

Cercetătorii au găsit originile pisicilor portocalii

Pisicile portocalii sunt cunoscute pentru comportamentul lor excentric și jucăuș. Oamenii de știință au descoperit o mutație genetică, ce adaugă un element în plus la reputația lor. Potrivit Science News, acel element este prezent doar la pisicile portocalii de casă.

Timp de decenii întregi, cercetătorii au știut că codul genetic pentru blana portocalie-roșiatică se găsește în cromozomul X al felinelor, însă nuanța se manifestă diferit la femele și masculi. Cauza exactă a acestui mister genetic rămâne nedescoperită, exact ca momentele rare de afecțiune trecătoare ale pisicilor.

Reacția câinelui la programele TV depinde de personalitate

Fiecare câine are propria personalitate și aceasta se reflectă în reacțiile la stimulii exteriori. Stăpânii care au participat la studiul ce a urmărit comportamentul a 105 câini, au discutat despre diferitele reacții ale animalelor la programele TV. Un câine hiperactiv care urmărea un meci de tenis a fost atent la minge, încercând să ajungă la ea prin ecran. Un cățel anxios s-a speriat de râsetele dintr-un serial de comedie. Majoritatea stăpânilor au precizat că animalul a interacționat cu emisiunea prezentată la televizor, într-un mod pozitiv sau negativ.

Câini ordonați

Cățeii care sunt atenți la cuvintele oamenilor sunt cei care pot să memoreze întrebuințarea fiecărei jucării. Șapte stăpâni de câini s-au jucat cu animalul lor, apoi i-au învățat categoriile din care fac parte jucăriile și pentru ce sunt folosite. După aceea, câinii au primit jucării noi, fără instrucțiuni de categorizare. Stăpânii au așezat obiectele în fața câinilor și le-au cerut să le pună în funcție de întrebuințare: jucării de tras sau de ros. Puii de câine au fost cei care au răspuns cel mai bine la sarcină.

Comportamentul câinilor nu poate fi înțeles întotdeauna, dar loialitatea și prietenia lor necondiționată rămân neschimbate.

Citește și:

Peste 1,16 milioane de dolari investiți de Fundația Purina în bunăstarea animalelor și a comunităților

Anul Nou Chinezesc vine cu stil: Adidas lansează haine tradiționale pentru câini și pisici. Colecția e virală pe internet (FOTO)