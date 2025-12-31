Mesajul MAI pentru noaptea de Revelion: „Petardele sunt periculoase pentru căței. Vă rugăm să dați dovadă de responsabilitate”

Ministerul Afacerilor Interne a transmis un mesaj de avertizare referitor la petarde de Revelion. MAI a precizat că acestea sunt extrem de periculoase pentru căței.

Avertismentul MAI despre pericolul petardelor pentru animale

Ministerul Afacerilor Interne a lansat un avertisment pentru noaptea de Revelion. Potrivit instituției, petardele sunt extrem de periculoase pentru animalele de companie.

„Petardele sunt periculoase pentru căței. Zgomotele puternice din noaptea de Anul Nou pot provoca panică, răniri și accidente. Vă rugăm să dați dovadă de responsabilitate”, a scrie MAI pe Facebook.

Zgomotele puternice provoacă panică, răni sau probleme medicale severe pentru câini și pisici

De asemenea, Primăria Sectorului 1 și Protecția Animalelor Sector 1 au reamintit bucureștenilor cât de nocive sunt petardele și artificiile pentru animalele de companie. Zgomotele puternice provoacă panică, răni sau probleme medicale severe pentru câini și pisici.

„Atenție la folosirea petardelor în perioada sărbătorilor! Ceea ce pentru unii înseamnă doar câteva secunde de distracție pentru animalele de companie poate fi o adevărată teroare. Chiar și câteva momente de zgomot puternic provocă animalelor panică profundă, tremurat, pot fugi dezorientate, se pot răni, pot suferi atacuri de panică sau se pot îmbolnăvi.

În cazuri extreme, stresul poate fi fatal. Animalele nu înțeleg ce se întâmplă și nu pot cere ajutor. Tot ce le rămâne este frica.

Înainte de a aprinde artificii sau petarde, gândiți-vă și la ele”, au anunțat autoritățile.

Sfaturi pentru stăpânii de animale

Efectele petardelor asupra animalelor de companie sunt devastatoare: „Le provoacă teamă, pot fugi de acasă și chiar pot muri. Pentru animăluțe, trebuie să creăm acasă un cadru cât mai liniștit. Să închidem ferestrele, poate și dar draperiile, dacă putem.

Pentru pisicuțe, putem să lăsăm chiar dulapul deschis unde se poate ascunde pisicuța noastră de acasă. Cumva, trebuie să le creăm liniște și trebuie să fim lângă ei.

Din păcate, (…) această perioadă este foarte aglomerată. Tocmai din cauza petardelor și afecțiunilor pe care animalele le au. Cum ar fi hipersalivație, tachicardie, tremurături, traumatisme rutiere pentru că ei se sperie extrem de rău, fug din curți și dau mașina peste ei, AVC-uri, crize de epilepsie”.