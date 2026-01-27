Animalele de companie și stăpânii lor ajung în instanță: Cine plătește pentru „accidentele” de pe covoare și mobilă

Noul subiect de ceartă în instanță este…lipsa dresajului pentru animalele de companie atunci când vine vorba de mersul la toaletă. Aceste dispute pe bani grei vin după o perioadă lungă în care cuplurile încercau să împartă custodia patrupedelor la divorț.

Animalele de companie și stăpânii lor ajung în instanță

La începutul acestei luni, Tabitha Willett de la „Made in Chelsea” a fost obligată să plătească despăgubiri de peste 4.000 de lire sterline proprietarei casei în care locuia, un apartament din Notting Hill. Motivul au fost „petele adânci de urină” lăsate pe un covor de 9.000 de lire de câinele ei Cavalier King Charles.

Și dramaturga Polly Stenham a apărut săptămâna aceasta în instanță pentru a se judeca cu proprietarul casei în care stătea. Acesta a acuzat-o pe artistă că a distrus un apartament pentru care cerea 5.000 de lire pe săptămână prin faptul că și-a lăsat pisica să urineze pe mobilă, lăsând în urmă mirosuri neplăcute. Deși instanța i-a dat câștig de cauză lui Stenham, aceasta a recunoscut că pisica ei a urinat în afara litierei „ocazional”.

Vedeta americană de reality show Christine Quinn, faimoasă pentru serialul „Selling Sunset”, a avut și ea probleme în instanță din cauza problemelor cu mersul la toaletă al animalelor de companie. Soțul său a spus instanței că aceasta a refuzat să își dreseze câinii Yorkshire Terrier, astfel că animalele au urinat pe lucrurile lui.

Chiar și regretata Regină Elisabeta avea probleme cu dresajul câinilor săi corgi. Un scriitor regal a afirmat în trecut că personalul palatului trebuia să curețe constant după câinii regali, căci aceștia își făceau nevoile pe mobila scumpă.

