Industria de hrană pentru animale din Europa nu este distribuită uniform pe continent, ci este puternic concentrată în anumite regiuni. Această realitate reflectă tradiții vechi din industria alimentară europeană, accesul la materii prime agricole, infrastructura de export și, nu în ultimul rând, modul în care diferite culturi europene privesc animalele de companie: ca membri ai familiei.

O simplă privire asupra hărții companiilor de pet food din Europa arată clar că geografia, cultura și economia merg mână în mână atunci când vine vorba de mâncarea pentru câini și pisici.

Unde se concentrează industria de hrană pentru animale din Europa

Europa de Vest și Europa Centrală găzduiesc cea mai mare parte a companiilor incluse în baza de date „Top Companies” a Petfood Industry. Țări precum Marea Britanie, Germania, Italia, Franța, Spania și Belgia apar constant, fiecare având mai multe sedii sau unități de producție.

Aceste state au în comun:

o bază agricolă solidă ;

industrii alimentare mature ;

o cultură puternică a îngrijirii animalelor de companie .

Marea Britanie – un lider al pieței europene de pet food

Marea Britanie se remarcă printr-o densitate mare de companii de hrană pentru animale, concentrate mai ales în Anglia și Țara Galilor, în zone precum Yorkshire, Lancashire, Norfolk sau Buckinghamshire.

Interesant este faptul că multe fabrici sunt amplasate în zone rurale sau semi-rurale, nu în marile orașe. Acest lucru reflectă:

tradiția puternică în producția de pet food;

dezvoltarea intensă a mărcilor private;

cererea crescută pentru hrană premium, naturală și proaspătă pentru animale .

Consumatorii britanici sunt printre cei mai deschiși la concepte inovatoare de nutriție pentru câini și pisici.

Germania – precizie, control și eficiență

Germania este un alt pilon important al industriei europene de hrană pentru animale. Companiile sunt concentrate în regiuni precum Renania de Nord–Westfalia, Saxonia Inferioară și Bremen, zone cunoscute pentru:

creșterea animalelor;

producția de furaje;

procesarea alimentelor pentru export.

Rigoarea germană se reflectă și în hrana pentru animale: accent pe controlul rețetelor, eficiență în procesare și respectarea strictă a reglementărilor.

Franța și Spania – calitate, agricultură și tradiție

Atât Franța, cât și Spania găzduiesc numeroase companii de hrană pentru animale, de obicei în afara marilor centre urbane.

Spania : firmele sunt adesea localizate în regiuni agricole, în special cele legate de producția de cereale și zootehnie.

Franța : producătorii sunt amplasați în zone recunoscute la nivel mondial pentru industria alimentară, beneficiind de un cadru de reglementare solid și de o atenție deosebită acordată calității.

În 2023, pisicile au fost cele mai numeroase animale de companie din Europa. Franța a înregistrat una dintre cele mai mari populații de pisici – 14,9 milioane, cu un procent impresionant de 21,8% gospodării care dețin pisici, conform datelor FEDIAF.

Europa de Nord, Sud și Est: piețe mai mici, dar în creștere

Țările nordice

Danemarca, Finlanda și Suedia apar mai rar pe harta industriei, dar au o prezență clară. Companiile sunt amplasate strategic lângă:

coridoare logistice;

zone agricole;

nu neapărat în capitale.

Italia – gastronomia ajunge și în bolul animalelor

Italia este un hub important pentru pet food, cu producători în Piemont, Emilia-Romagna, Veneto și Liguria. Aceste regiuni coincid cu centrele industriei alimentare pentru oameni.

Producătorii italieni valorifică:

tradițiile culinare renumite;

ingredientele locale;

expertiza în procesare,

creând o legătură naturală între gastronomie și hrana pentru animale de companie .

Europa Centrală și de Est – potențial ridicat

Țări precum Polonia, Ungaria, Cehia și Ucraina au mai puține companii, dar poziționate strategic, adesea lângă parcuri industriale.

Avantajele includ:

costuri mai mici ale forței de muncă;

cerere regională în creștere;

infrastructură logistică în dezvoltare.

Polonia se remarcă prin cea mai mare rată de deținere a câinilor raportată la populație și un procent ridicat de pisici (20,5%), aproape de nivelul Franței.

Cum influențează geografia și cultura industria pet food

Distribuția companiilor de hrană pentru animale din Europa reflectă dinamica generală a sistemului alimentar:

accesul la materii prime;

apropierea de porturi și rute comerciale;

cultura locală privind îngrijirea animalelor.

Animalele sunt percepute tot mai mult ca membri ai familiei, iar acest lucru influențează poziționarea produselor, calitatea ingredientelor și poveștile de brand.

Piața europeană de hrană pentru animale: cifre-cheie

Valoare totală (2023) : 29,3 miliarde euro

Creștere anuală : +9%

Volum vândut : 9,1 milioane tone de hrană și recompense

Peste 400 de companii active

Minimum 500 de unități de producție în Europa

Datele provin din raportul FEDIAF – Facts & Figures 2025, care include informații armonizate din 41 de țări europene. Rusia nu mai este inclusă în statisticile actuale.

Câte animale de companie trăiesc în Europa

În 2023:

49% dintre gospodăriile europene aveau cel puțin un animal de companie;

299 milioane de animale trăiau alături de oameni.

Top animale de companie:

Pisici : 108 milioane (26% din gospodării)

Câini : 90 milioane (25% din gospodării)

Păsări ornamentale : 48 milioane

Mamifere mici : 25 milioane

Pești și viețuitoare acvatice : 18 milioane

Reptile și alte animale de terariu : 11 milioane