În industria hranei pentru animale, sănătatea a devenit elementul-cheie care definește produsele premium. Tot mai mulți proprietari de câini și pisici caută hrană care nu doar să sature, ci să contribuie activ la starea de bine, la prevenirea problemelor de sănătate și la o viață mai lungă și mai echilibrată pentru companionii lor.

Hrana pentru animale, în continuă schimbare

Produsele destinate animalelor de companie evoluează constant, pe măsură ce se schimbă nevoile consumatorilor, lanțurile de aprovizionare și tendințele din piață. Dacă în trecut termenul „premium” era asociat în principal cu un preț mai ridicat față de produsele standard, această definiție și-a pierdut din relevanță.

Multe branduri din zona mass-market au început să includă ingrediente și beneficii similare cu cele ale produselor premium, iar apariția mărcilor private premium a accelerat această schimbare. Astăzi, diferența nu mai stă doar în preț, ci mai ales în beneficiile pentru sănătate, notează Pet Food Industry.

Sănătatea a devenit sinonimă cu „premium”

Conform Sahibei Puri, global insight manager pet care la Euromonitor, sănătatea – inclusiv prevenția – este acum pilonul principal al premiumizării hranei pentru animale. Drept urmare, afirmațiile legate de sănătate apar pe produse din toate categoriile și la toate nivelurile de preț.

Pentru mulți proprietari, ecuația este simplă: hrană sănătoasă = hrană premium.

Cele mai populare afirmații de pe ambalajele hranei pentru animale

La evenimentul Petfood Forum Asia 2025, au fost prezentate date privind cele mai frecvente mențiuni de sănătate întâlnite pe produsele de hrană pentru animale la nivel global. În top se află afirmațiile generale:

„Natural” – 1.282 de produse

„Sănătos” – 1.058 de produse

Acestea sunt urmate de afirmații mai specifice și funcționale, precum:

„Fără cereale (grain free)” – 748

„Conținut ridicat de proteine” – 748

„Sursă bună de vitamine” – 618

Interesant este faptul că aceste tendințe s-au menținut relativ stabile în ultimii ani, semn că proprietarii s-au familiarizat cu aceste beneficii și sunt mulțumiți de modul în care hrana răspunde nevoilor animalelor lor.

Proprietarii aleg pentru animale la fel cum aleg pentru ei

Preferințele în materie de hrană pentru animale reflectă din ce în ce mai mult alegerile alimentare ale oamenilor. Un studiu Euromonitor realizat pe peste 4.000 de consumatori la nivel global arată că proprietarii de animale acordă o importanță mai mare proprietăților nutriționale și beneficiilor pentru sănătate decât persoanele care nu au animale, chiar și atunci când cumpără mâncare pentru ei înșiși.

Afirmația „conținut ridicat de proteine” este un exemplu clar al acestei tendințe. La fel ca în dietele umane, proteinele au devenit un criteriu important și în hrana pentru câini și pisici. Alte mențiuni, precum „conținut ridicat de carne” sau „carne proaspătă”, sunt percepute de mulți proprietari ca un echivalent al unui aport proteic superior.

Carnea proaspătă, noul reper al calității

În urmă cu aproximativ 20 de ani, orice cantitate de carne proaspătă într-o rețetă era considerată un semn clar de hrană premium. Astăzi, lucrurile s-au schimbat semnificativ.

Potrivit expertului din industrie Will Henry, un conținut de aproximativ 30% carne proaspătă a devenit standardul de bază. Însă produsele care depășesc pragul de 50% sau chiar 70% carne proaspătă sunt percepute ca fiind cu adevărat premium, deoarece presupun rețete mai complexe și ingrediente de calitate superioară – aspecte foarte apreciate de consumatori.

Viitorul hranei premium pentru animale

Fie că vorbim despre carne proaspătă, un conținut ridicat de proteine sau alte ingrediente funcționale, afirmațiile legate de sănătate vor rămâne extrem de populare. Proprietarii de animale sunt tot mai conștienți de faptul că nutriția stă la baza sănătății, iar sănătatea este, la rândul ei, fundamentul conceptului de hrană premium pentru câini și pisici.

Pe scurt, hrana pentru animale nu mai este doar despre gust sau preț, ci despre grijă, prevenție și calitatea vieții companionilor noștri.