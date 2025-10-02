Grija pentru animale, transformată în fapte bune. Un student din Iași vaccinează gratuit iepurii și arată că fiecare viață merită protejată

Un student de la Universitatea Științele Vieții ‘Ion Ionescu de la Brad’ (USV) din Iași a inițiat o campanie de vaccinare gratuită a iepurilor. Din iubire pentru animale și dorința de a promova responsabilitatea față de necuvântătoare, Alexandru Pădurariu, student în anul III la Facultatea de Medicină Veterinară, a demarat o acțiune de voluntariat cu impact comunitar. Tânărul oferă servicii de vaccinare pentru iepuri, cu scopul de a contribui la sănătatea și protecția acestora, scrie Agerpres.

Campanie de vaccinare gratuită a iepurilor

„M-am implicat în tot ce ține de deparazitări, antibiotice, vaccinuri, doar în cazul intervențiilor chirurgicale apelăm la un medic. Scopul este acela de promovare a vaccinurilor, în ultima perioadă înregistrând-se multe pierderi la iepuri.

Sensibilitatea asta nu a apărut peste noapte. Ea s-a format în timp, din toate situațiile pe care le-am întâlnit, din animalele văzute suferind în tăcere și din cazurile care ar fi putut fi evitate cu un simplu gest făcut la timp, un vaccin, un tratament, o vizită atunci când era nevoie. De aceea am ales să mă implic, serviciile mele fiind gratuite, singurele costuri fiind cele legate de medicație și achiziția vaccinului. Merg la oameni, ajut cât pot, tratez animalele bolnave și încerc să le ofer o șansă reală la o viață mai bună”, a relatat Alexandru Pădurariu.

Pentru a aduce în atenția românilor importanța îngrijirii animalelor, Alexandru a realizat și distribuit anunțuri în mediul online, prin care subliniază rolul cheie al proprietarilor în menținerea stării de bine a prietenilor necuvântători.

„Nu o fac pentru bani, ci din dorința sinceră de a ajuta și din respect pentru aceste ființe care depind de noi. Fiecare gest, oricât de mic ar părea, poate face o diferență uriașă. Iar grija față de animale nu este doar o obligație, ci o responsabilitate frumoasă, pe care o port cu drag și seriozitate. Cred cu tărie că prevenția salvează vieți, iar atunci când comunitatea se implică, lucrurile chiar se pot schimba în bine”, a declarat acesta.

