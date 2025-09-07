Există 12 tipuri de pisici siameze, cum le deosebești? Caracteristicile care le fac inconfundabile

Pisicile siameze sunt unele dintre cele mai vechi rase domestice, având o istorie ce se întinde pe parcursul mai multor secole. Originară din Asia de Sud-Est, adică din vechiul Siam (actuala Thailanda), această rasă a fost considerată mult timp un etalon al eleganței feline. Silueta suplă, ochii albaștri și modelul contrastant dintre culoarea deschisă a corpului și punctele mai întunecate ale extremităților au transformat pisica siameză într-o veritabilă emblemă pisicească.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Pisicile siameze sunt de 12 feluri

În prezent, recunoașterea și standardizarea acestei rase sunt reglementate de două mari organizații internaționale: Asociația Crescătorilor de Pisici (CFA) și Asociația Internațională a Pisicilor (TICA). Ambele au contribuit la conservarea și diversificarea caracteristicilor rasei, însă există diferențe notabile între standardele adoptate.

CFA, una dintre cele mai vechi organizații de profil, a recunoscut prima dată rasa siameză în anul 1906. În acea perioadă, singura culoare acceptată era Seal Point, un model caracterizat printr-un corp crem și puncte maro intens, notează Cats. Ulterior, în cursul secolului al XX-lea, au fost adăugate alte trei culori care au devenit clasice:

Blue Point (1934) – tonuri alb-albăstrui cu puncte gri reci;

Chocolate Point (1952) – corp fildeș și puncte de culoarea ciocolatei cu lapte;

Lilac Point (1955) – corp alb glacial și puncte gri-rozalii.

Aceste patru culori constituie astăzi paleta tradițională CFA, iar ele reflectă imaginea siamezei în cultura occidentală.

De cealaltă parte, TICA, fondată în 1979, a acceptat o varietate de culori și modele, precum Red Point, Cream Point, Cinnamon Point, Fawn Point, Lynx Point, Tortie Point, Silver Tabby și Smoke Point. Această extindere a permis o diversificare genetică și estetică majoră, menținând, totodată, eleganța și particularitățile definitorii ale siamezei.

Caracteristicile cromatice ale pisicilor siameze

În pofida diversității actuale, există câteva trăsături cromatice care unifică toate tipurile de siameze. În mod caracteristic, corpul este într-o nuanță deschisă, aproape uniformă, în timp ce extremitățile (urechile, botul, labele și coada) prezintă o intensitate mai mare a culorii. Contrastul vizual dintre corp și punctele întunecate, alături de ochii albaștri, reprezintă marca estetică a acestei rase.

Culori tradiționale

Seal Point – cel mai închis model, cu puncte maro intens și corp bej-auriu.

Chocolate Point – puncte ciocolatii pe corp.

Blue Point – puncte gri-albăstrui, asociate cu un corp alb-albăstrui.

Lilac Point – puncte gri deschis cu reflexe rozalii.

Culori moderne (recunoscute de TICA)

Red Point – puncte roșii pe un corp crem.

Cream Point – puncte crem pe un corp aproape alb.

Cinnamon Point – puncte maro-roșcate, asemănătoare scorțișoarei.

Fawn Point – puncte bej-rozalii delicate pe un corp alb.

Modele particulare

Lynx Point (Tabby Point) – puncte cu marcaje tabby, dungi vizibile pe urechi și coadă.

Parti-Color (Tortie Point) – combinație de culori roșcate sau crem cu nuanța de bază.

Silver Tabby Point – dungi tabby cu pigment argintiu, contrast puternic.

Smoke Point – fire de păr cu bază albă și vârfuri colorate, efect fumuriu.

Personalitatea pisicii siameze

Deși diferențele cromatice sunt evidente și spectaculoase, studiile confirmă faptul că temperamentul pisicii siameze nu variază în funcție de culoare. Toate tipurile prezintă o combinație de trăsături comune:

un grad ridicat de inteligență și curiozitate, manifestat prin capacitatea de a rezolva probleme și de a învăța rapid;

o natură comunicativă, aceste pisici fiind celebre pentru vocalizele lor puternice și expresive;

un temperament afectuos și loial, adesea caracterizat prin dorința constantă de a fi în preajma oamenilor;

o atitudine jucăușă și sociabilă, care le face compatibile atât cu familiile, cât și cu alte animale de companie.