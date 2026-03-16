Autoritățile au descoperit mai multe nereguli grave la târgul din Voluntari, unde prinde altele avea loc și comerț ilegal de animale. În ciuda faptului că spațiul este autorizat doar pentru vânzarea de produse alimentare, comercianții aveau spre vânzare și animale vii.

Comerț ilegal de animale la târgul din Voluntari

Verificările au fost realizate de un echipaj mixt format din polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor și ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române, alături de polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari, reprezentanți ai Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Ilfov și ai Gărzii Naționale de Mediu.

În timpul controlului, autoritățile au identificat mai multe nereguli, printre care comercializarea ilegală de animale, animale ținute în condiții improprii, pui despărțiți de mamă înainte de vârsta legală de 8 săptămâni și produse alimentare comercializate neconform.

În urma verificărilor, autoritățile au aplicat cinci amenzi în valoare totală de 19.600 de lei pentru comerț ilegal de animale, încălcarea legislației privind siguranța alimentelor și desfășurarea activității fără autorizație și sancțiuni pentru nedeclararea montei la animale. În cauză a fost deschis și un dosar penal pentru despărțirea puilor de mamă înainte de vârsta minimă legală.

„Aceste târguri, din păcate, fac parte din cultura noastră. Sunt de când lumea. Și deși noi sperăm ca astfel de locuri să nu mai existe, din păcate, cererea e mare. Într-o societate civilizată, la un pas de o capitală europeană, nu ar trebui să vedem așa. Știm că-n târguri prețurile sunt mai mici, dar ele nu trebuie să însemne practici de Evul Mediu ori suferință pentru animale”, se arată într-o postare publicată de Protecția Animalelor CJ Ilfov pe pagina de Facebook.

