Sculptura „War Horse”, construită din metal și devenită simbol local, după ce a fost amplasată în mai multe sensuri giratorii din Norfolk, Marea Britanie, a fost vândută la licitație.

Sculptura „War Horse” a fost vândută

Opera ce înfățișează un cal de război este construită din oțel, lemn și trestie, dar ce a atras atenția în mod special a fost dimensiunea sa. Sculptura, realizată de artistul britanic Damian O’Connor, are peste 3 metri înălțime și aproape 3 metri lungime, cântărind aproape o tonă, potrivit edp24.co.uk.

De-a lungul timpului, calul uriaș a apărut pe diferite sensuri giratorii de pe șoseaua NDR (Northern Distributor Road) din jurul orașului Norwich. Amplasarea sa temporară în aceste puncte a făcut ca opera să devină un real simbol atât pentru localnici, cât și pentru șoferii care tranzitează zona.

Lucrarea a fost scoasă la vânzare deoarece artistul, care are o carieră de peste cinci decenii în artă, a decis să se retragă din activitate din motive de sănătate. Sculptura a fost vândută în cadrul unei licitații organizate de casa Mander Auctioneers, iar prețul final a fost de 580 de lire sterline.

Chiar dacă acum are un nou proprietar, sculptura „War Horse” rămâne un simbol pentru cei din zonă, dar și un exemplu de artă, chiar dacă neobișnuită, care a reușit să transforme un peisaj banal într-o atracție culturală.

