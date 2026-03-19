Echipa Colegiului Naţional “Traian” din Drobeta Turnu Severin a câştigat premiul I al semifinalei judeţene Mehedinţi a Maratonului pentru Educaţie Antreprenorială, cu un proiect digital dedicat comunităţii pet-friendly, a anunţat joi, CONAF, iniţiatorul programului, transmite Agerpres.

“Într-o sală în care energia a peste 500 de liceeni a transformat curiozitatea în curaj şi ideile în primele forme de viitor, judeţul Mehedinţi a găzduit prima semifinală judeţeană din cadrul Maratonului pentru Educaţie Antreprenorială – ediţia a IV-a, program iniţiat de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF). Evenimentul a fost organizat în premieră de CONAF Sucursala Mehedinţi şi marchează debutul competiţiilor planurilor de afaceri din cadrul ediţiei a IV a, în care antreprenoriatul iese din sfera teoretică şi devine experienţă directă, dialog real şi exerciţiu de asumare pentru tinerii participanţi”, se arată într-un comunicat al organizaţiei.

Educaţie aplicată pentru liceeni

Începând cu luna octombrie a anului 2025, un număr de 185 de liceeni din Mehedinţi au parcurs un proces educaţional aplicat, construit în jurul întâlnirilor directe cu antreprenori, al exerciţiilor de gândire strategică şi al validării ideilor în faţa realităţii economice, fiind ghidaţi de şase antreprenori voluntari care au înţeles că investiţia în educaţie este, de fapt, cea mai sigură formă de dezvoltare pe termen lung a unei societăţi, susţine cursa citată.

Semifinala judeţeană a adus în faţa juriului 11 echipe, formate din 55 de elevi, fiecare echipă venind cu o viziune proprie asupra unui posibil viitor. Evaluarea proiectelor a fost realizată de un juriu format din Cristina Chiriac, preşedintă fondatoare CONAF şi doctor în economie, Nicoleta Munteanu, vicepreşedinte CONAF, Robert Spanache, manager de dezvoltare Adservio, şi antreprenorul Constantin Niţu, aceştia analizând fiecare propunere prin prisma ideii de afacere, fezabilităţii, rezultatelor preconizate, modalităţii de prezentare în cadrul evenimentului.

Proiecte inovatoare premiate

În urma deliberărilor, premiu I al semifinalei a fost acordat echipei ANEMA, un proiect care propune dezvoltarea unui ecosistem digital integrat dedicat deţinătorilor de animale de companie, o aplicaţie care reuneşte într-un singur spaţiu servicii, informaţii şi soluţii necesare unei vieţi pet-friendly. Echipa este formată din Erika Nicola Petrescu, Mara Alexandra Rochian, Maria Denisa Tiucşan, Rebeca Gabriela Ploştinaru, Eric Vladimir Sturek şi Mihai Orbu-Dumitrescu, elevi ai Colegiului Naţional “Traian” din Drobeta Turnu Severin, coordonaţi de profesorul Georgeta Ghiocel, iar performanţa lor le oferă oportunitatea de a reprezenta judeţul Mehedinţi în finala naţională de la Bucureşti.

Locul al doilea a revenit echipei DEEP VERIDIC, un proiect construit în jurul inteligenţei artificiale, care îşi propune să detecteze şi să combată fenomenul deepfake, contribuind în acelaşi timp la educarea utilizatorilor în ceea ce priveşte discernerea informaţiei reale de cea manipulată, proiect realizat de elevi ai Colegiului Naţional “Gheorghe Ţiţeica”, sub coordonarea profesoarelor Anişoara Tănăsescu şi Mariana Draga-Tătucu.

Pe locul al treilea s-a clasat echipa GOLDEN ART, care a propus un concept care îmbină muzica şi arta într-un demers terapeutic şi educaţional, oferind servicii de meloterapie, art-terapie şi creaţie artistică, proiect dezvoltat de elevi ai Liceului de Artă “I.St. Paulian”, coordonaţi de profesorul Georgeta Ghiocel, demonstrând că sensibilitatea poate deveni, la rândul ei, un model de business relevant.

Cele trei echipe au fost răsplătite cu premii în bani. Echipa clasată pe locul I a primit un premiu în valoare de 3.000 de lei, cea de pe locul II a fost premiată cu 2.000 de lei, în timp ce echipa de pe locul III a fost recompensată cu 1.000 de lei.

Importanţa educaţiei antreprenoriale

“Cred cu toată convingerea că ceea ce am văzut astăzi la Mehedinţi este dovada vie că o generaţie întreagă începe să gândească diferit, să construiască responsabil şi să îşi asume rolul în economia de mâine. Mulţumesc Băncii Naţionale a României pentru parteneriatul strategic şi pentru mesajul viceguvernatorului Cosmin Marinescu – un semnal esenţial că educaţia antreprenorială şi educaţia financiară trebuie să meargă împreună, dacă ne dorim o economie sănătoasă şi sustenabilă. M-a impresionat faptul că sustenabilitatea nu mai este un concept teoretic pentru aceşti tineri, ci un reflex, o asumare firească. Antreprenoriatul social nu mai este o excepţie, ci devine direcţie. Iar întrebarea pe care şi-o pun – “ce lăsăm în urmă” – este, poate, cea mai matură întrebare pe care o poate avea o generaţie”, a declarat preşedinta CONAF, Cristina Chiriac, în comunicat.

Maratonul pentru Educaţie Antreprenorială continuă, în această ediţie, în 29 de judeţe din România, reunind mii de elevi, profesori şi antreprenori într-un efort comun de a reduce distanţa dintre educaţie şi realitatea economică, iar finala naţională, care va avea loc la Bucureşti, va aduce împreună cele mai bune echipe din întreaga ţară, într-o competiţie despre idei şi despre direcţia în care se construieşte viitorul.

Conceptul programului este înregistrat la OSIM.

Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin militează pentru eficientizarea dialogului cu autorităţile, conlucrarea pentru elaborarea de politici publice care să conducă la creştere economică sustenabilă şi sprijină antreprenorii. CONAF a luat fiinţă ca urmare a necesităţii de a crea o cultură antreprenorială modernă, sustenabilă şi echitabilă, nu numai pentru antreprenoriatul feminin, ci şi pentru întregul mediu de business. CONAF are în componenţa sa 31 sucursale, 3 federaţii, 16 patronate, 55 asociaţii şi 15.000 de companii, peste 245.000 de angajaţi.