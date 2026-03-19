Un studiu Gallup realizat pe aproape 3.500 de oameni din SUA a scos la iveală o criză tăcută în relația dintre proprietarii de animale de companie și sistemul veterinar. Cifrele sunt alarmante pentru America. Dar pentru România – țara cu cea mai mare densitate de animale de companie din Europa – situația este cu atât mai gravă, cu cât nu există niciun sistem de protecție financiară la scară.

Datele Gallup: O criză tăcută în inima familiei americane

În toamna anului 2024, organizația Gallup – la comanda PetSmart Charities – a realizat cel mai amplu studiu de până acum privind relația dintre proprietarii de animale de companie și accesul la îngrijire veterinară. Au fost intervievați 2.498 de proprietari de câini și pisici din Statele Unite și 933 de medici veterinari practicanți. Concluziile sunt descrise de autorii studiului drept o criză de accesibilitate.

52% dintre proprietarii de animale din SUA au renunțat la cel puțin o formă de îngrijire veterinară necesară în ultimul an – fie că nu au mers deloc (15%), fie că au refuzat recomandările medicului (37%).

71% dintre cei care au refuzat îngrijirea invocă în mod explicit costul drept factorul principal. Nu lipsa de timp, nu distanța față de cabinet – ci banii.

66% dintre proprietarii americani nu pot plăti mai mult de 1.000 USD pentru un tratament care salvează viața animalului – sumă insuficientă pentru marea majoritate a urgențelor.

94% dintre medicii veterinari recunosc că situația financiară a clienților le limitează capacitatea de a oferi tratamentul recomandat – uneori sau frecvent.

97% dintre proprietari spun că animalul lor este un membru al familiei. Și totuși, 1 din 2 îi refuză tratamentul din cauza banilor.

Paradoxul este flagrant: într-o societate în care animalul de companie a dobândit statut afectiv de membru al familiei, deciziile medicale sunt dictate de același calcul rece pe care-l aplicăm unui bun de consum. Nu pentru că proprietarii nu iubesc – ci pentru că nu există un sistem care să transforme intenția în acțiune posibilă.

Studiul mai relevă un decalaj de percepție uimitor: 81% dintre veterinari cred că oferă întotdeauna o alternativă mai accesibilă când tratamentul este refuzat. Dar 73% dintre proprietarii care au refuzat din motive financiare spun că nu li s-a oferit nicio alternativă. Nimeni nu minte – dar conversația nu are loc.

România: Locul 1 în Europa la animale de companie, aproape de ultimul loc la protecție financiară

Cifrele americane sunt îngrijorătoare. Dar contextul românesc le face și mai presante – și nu printr-o extrapolație simplă, ci prin logica economică elementară. România găzduiește 8,7 milioane de animale de companie: 4,2 milioane de câini și 4,5 milioane de pisici, prezente în mai mult de jumătate din gospodăriile țării. Suntem pe locul 1 în Europa la numărul de pisici din gospodării și pe locul 3 la câini. Nu suntem o țară cu o relație superficială față de animalele de companie – suntem, statistic, una dintre cele mai pet-friendly națiuni de pe continent.

45% sub media europeană se situează puterea de cumpărare per capita în România – 11.105 euro față de media UE de 20.291 euro (Eurostat 2024).

2-6x salariile medii nete reprezintă costul real al unei urgențe veterinare majore în România – torsiune gastrică, fractură, intervenție oncologică – raportat la venitul mediu lunar net de ~1.182 euro.

4x diferența de putere de cumpărare între județul cel mai bogat (București: 22.676 euro/capita) și cel mai sărac (Vaslui: 5.379 euro/capita), conform Eurostat.

Dacă în SUA – cu venituri medii de aproape cinci ori mai mari – 52% dintre proprietari renunță la îngrijire din cauza costului, în România proporția este, cu certitudine, mai mare. Nu avem un studiu Gallup local care să confirme cifra exactă – dar logica economiei de bază nu lasă loc de îndoială: bariera financiară este mai înaltă, iar rețeaua de siguranță este mai subțire.

Un semnal concret vine din piața de servicii veterinare sociale: anumite asociații din România au creat deja structuri de îngrijire cu 20–80% mai ieftine decât piața, dedicate proprietarilor cu venituri sub 2.000 lei/lună. Nu este un proiect de nișă – este un semn că nevoia există, este documentată și este neadresată la scară.

La nivel sectorial, presiunea este și mai vizibilă: reducerile recente ale fondurilor alocate cabinetelor veterinare din România au determinat medicii veterinari să avertizeze public că unele unități sanitare riscă să se închidă. Sistemul nu este în criză ipotetică – este în criză activă.

De ce prevenția contează mai mult decât asigurarea

Una dintre concluziile subtile ale studiului Gallup privește natura cheltuielilor veterinare refuzate. Nu este vorba doar de urgențe imprevizibile – intervenții care costă mii de euro și survin fără avertisment. Este vorba și de îngrijire preventivă amânată: vaccinuri, controale periodice, tratamente dentare, deparazitare. Îngrijire care, ignorată sistematic, transformă probleme mici în urgențe mari.

Aceasta este, de altfel, logica ironică a crizei de accesibilitate: cu cât mai mulți proprietari nu-și permit prevenția, cu atât mai des ajung la urgențe costisitoare pe care, de obicei, nu și le pot permite nici pe acelea. Cercul se închide – și animalul plătește cel mai scump preț.

64% dintre proprietarii americani care refuză îngrijirea din motive financiare spun că, dacă ar dispune de un plan de plată flexibil, și-ar putea permite cel puțin dublul sumei inițiale. Nu le lipsește voința – le lipsește instrumentul.

Această cifră ilustrează o oportunitate structurală: problema nu este că proprietarii nu vor să plătească – problema este că nu există mecanisme accesibile care să distribuie riscul financiar în timp, înainte de eveniment, nu după.

În Europa de Vest, piața asigurărilor pentru animale de companie a crescut cu aproximativ 7– 9% pe an în ultimul deceniu, ajungând la o penetrare de 25–40% în Suedia, Marea Britanie sau Germania. Aceste piețe nu au crescut fiindcă proprietarii sunt mai bogați – au crescut fiindcă produsele au devenit mai accesibile, mai integrate și mai ușor de înțeles.

Europa de Est – și România în mod special – nu a parcurs această tranziție. Nu fiindcă nu există cerere; ci fiindcă nu a existat, până acum, o ofertă construită pentru realitățile locale.

Telepaws: Un răspuns construit pentru Europa de Est

TelePaws este o platformă de sănătate pentru animale de companie care integrează, în cadrul unui singur abonament, trei componente care în mod tradițional sunt separate: telemedicina veterinară, prevenția activă și asigurarea de sănătate inclusă (embedded pet insurance).

Logica produsului a pornit tocmai de la concluzia studiului Gallup: bariera financiară nu apare în momentul în care proprietarul ajunge la ușa clinicii – apare mult mai devreme, în momentul în care nu are un cadru care să-l pregătească financiar și medical pentru acel moment.

Componenta de telemedicină adresează direct decalajul de percepție identificat în studiu: 73% dintre proprietarii care au refuzat îngrijirea spun că nimeni nu le-a explicat alternativele. TelePaws pune medicul veterinar la distanță de un mesaj, accesibil înainte ca situația să devină urgență.

Componenta de prevenție activă – consultații periodice, vaccinuri, planuri nutriționale – adresează tocmai cercul vicios al amânării: îngrijirea preventivă nu mai este un cost discreționat la fiecare vizită, ci un beneficiu inclus în abonamentul lunar.

Componenta de asigurare inclusă schimbă fundamental relația proprietarului cu urgența veterinară: nu mai este un eveniment care golește contul – devine un eveniment acoperit, pe care proprietarul l-a anticipat financiar prin alegerea de a fi abonat.

TelePaws nu vinde asigurare. Vinde decizia de a putea spune DA medicului veterinar – fără să calculezi dacă îți permiți.

Din perspectiva sectorului veterinar, modelul TelePaws răspunde uneia dintre cele mai dureroase realități identificate de Gallup: 76% dintre veterinari spun că starea echipei este afectată negativ când animalele nu primesc tratamentul recomandat. TelePaws nu reduce veniturile veterinarilor – le restructurează: din relații tranzacționale bazate pe urgențe, în relații continue bazate pe prevenție și monitorizare.

41% dintre veterinarii americani intervievați spun că eutanasierea unui animal din motive strict financiare apare cel puțin uneori în practica lor. Este unul dintre cele mai grele aspecte ale profesiei – și unul complet evitabil cu instrumentele potrivite.

România și Europa de Est reprezintă, în acest context, nu o piață dificilă – ci o piață la momentul zero. Momentul în care se pot construi obiceiuri corecte, înainte ca modelele greșite să se sedimenteze. Momentul în care un produs gândit pentru realitățile locale – venituri medii, infrastructură veterinară variabilă, cultură a prevenției în formare – poate deveni un standard, nu o excepție.

Ce ne spun cifrele despre fereastra de oportunitate

Studiul Gallup are o concluzie care depășește granițele americane: criza de accesibilitate la îngrijire veterinară este o problemă structurală, nu individuală. Nu se rezolvă prin educație financiară sau prin îndemnuri adresate proprietarilor să prioritizeze sănătatea animalului. Se rezolvă prin sisteme – produse, politici, infrastructură – care transformă intenția în acțiune posibilă.

România are 8,7 milioane de motive să construiască un astfel de sistem. Are o piață veterinară în creștere, dar fragilă. Are o populație de proprietari cu un atașament emoțional documentat față de animalele de companie – și cu o vulnerabilitate financiară care nu poate fi ignorată.

Dacă în SUA problema este că sistemul există dar nu e accesibil tuturor, în România problema este că sistemul nu există încă la scară. Este o diferență importantă – pentru că înseamnă că soluția nu trebuie să reformeze un sistem deja blocat. Trebuie să construiască unul nou, de la zero, cu lecțiile deja învățate de piețele mai mature.

România nu trebuie să repete greșelile piețelor mature. Are avantajul celui care construiește un sistem nou – cu datele deja disponibile despre ce nu funcționează în altă parte.

Aceasta este, în fond, și miza mai largă a modelului TelePaws pentru Europa de Est: nu o transplantare a unui produs occidental pe un sol local, ci o arhitectură gândită pentru realitățile specifice ale regiunii – și capabilă să devină, în timp, un model de referință pentru piețele similare din Polonia, Bulgaria, Ungaria sau Serbia.

Datele Gallup nu sunt o alarmă pentru America. Sunt o oglindă pentru toate piețele care nu au construit încă răspunsul. România se privește în această oglindă – și are, acum, instrumentele să aleagă o cale diferită.

Analiză Telepaws – martie 2026

Surse: PetSmart Charities × Gallup „Veterinary Access Study” (2024–2025, SUA, n=2.498 proprietari + 933 veterinari); Eurostat „Regional GDP per capita” (2024); INS România „Statistici populație și gospodării” (2024); TAC Social România; Associação Portuguesa de Seguros – date comparative Europa. Proiecțiile pentru România sunt estimări argumentate pe baza datelor economice disponibile, nu rezultatul unui studiu Gallup echivalent realizat local.