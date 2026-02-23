TelePaws, platforma care revoluționează modul în care ne îngrijim animalele de companie, anunță două vești importante: lansarea primului produs de embedded pet insurance în România și extinderea serviciilor în Italia, alături de medici veterinari locali, în martie 2026. CEO & cofondatorul companiei, Dr. Ștefan Vâju, a explicat pentru Pets&Cats ce înseamnă aceste noutăți pentru stăpânii de animale și pentru piața europeană.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

TelePaws lansează asigurarea integrată pentru animale

TelePaws introduce conceptul de embedded insurance, adică o asigurare integrată direct în platformă. Nu mai este nevoie să cauți un broker sau o aplicație separată: atunci când programezi o consultație, înregistrezi animalul sau folosești platforma, asigurarea apare natural în flux. Cu doar câteva click-uri, planul este activ, iar TelePaws gestionează totul, de la dosar la decontare.

Piața globală a asigurărilor pentru animale va depăși 25 miliarde de dolari, iar România se află într-un moment de tranziție. Potrivit lui Dr. Vâju, asigurarea este atât un act de grijă și responsabilitate, cât și un instrument practic pentru stăpânii de animale, oferind acoperire pentru consultații, urgențe, analize și intervenții chirurgicale. Planurile încep de la câteva zeci de lei pe lună, făcând protecția accesibilă tuturor.

Extinderea în Italia – o piață pregătită pentru inovație

Italia a fost aleasă pentru extindere datorită culturii puternice a atașamentului față de animale și unui ecosistem veterinar bine dezvoltat, dar fragmentat digital. TelePaws aduce acolo telemedicină, dosarul medical digital și asigurarea integrată într-un singur cont, adaptându-se preferințelor locale: accent pe pachete premium și soluții digitale intuitive.

Interviul integral Pets&Cats – TelePaws: Viitorul îngrijirii animalelor

Despre embedded pet insurance

Pets&Cats: TelePaws lansează un produs de embedded pet insurance în România. Ne puteți explica pe scurt ce înseamnă acest concept și cum va funcționa pentru stăpânii de animale?

Dr. Ștefan Vâju: Embedded insurance înseamnă că asigurarea nu mai este un produs separat pe care îl cumperi dintr-o altă aplicație sau de la un broker — ea este integrată direct în experiența TelePaws. Când programezi o consultație, când îți înregistrezi animalul sau când accesezi platforma, asigurarea apare natural în flux, ca o extensie a serviciului. Pentru “părintele” de animal, procesul devine simplu: alegi planul, îl activezi în câteva click-uri, și de acolo platforma gestionează totul — de la dosar la decontare.

Pets&Cats: Ce v-a inspirat să introduceți un produs de asigurare pentru animale de companie acum, în contextul în care piața globală va depăși 25 miliarde $?

Dr. Ștefan Vâju: Tocmai pentru că piața globală crește atât de rapid, fereastra de oportunitate în România este acum — nu peste 3 ani. Suntem la momentul în care comportamentul românilor față de animale se schimbă vizibil, dar oferta financiară nu a ținut pasul. Dacă așteptăm ca piața să se maturizeze singură, vom intra într-un spațiu deja aglomerat. Începem acum ca să definim standardul.

Pets&Cats: Considerați că accesarea unei asigurări pentru animale este o expresie a responsabilității, a grijii sau mai degrabă un instrument utilitar pentru stăpâni?

Dr. Ștefan Vâju: Nu cred că trebuie să alegem. Un om responsabil care iubește cu adevărat animalul vrea să fie pregătit financiar pentru orice. Asigurarea este expresia concretă a grijii — transformă intenția emoțională într-un act rațional. La TelePaws nu vindem o poliță, ci promovăm și asigurăm liniștea că poți fi acolo pentru animalul tău indiferent de situație.

Pets&Cats: Ce tipuri de beneficii sau acoperiri vor oferi aceste polițe și cum se integrează cu platforma TelePaws? Ce prețuri vor avea serviciile?

Dr. Ștefan Vâju: Polițele acoperă consultații veterinare — inclusiv cele prin telemedicină pe platforma noastră —, urgențe, analize și intervenții chirurgicale, în funcție de planul ales. Integrarea cu TelePaws înseamnă că dosarul medical al animalului este deja acolo, ceea ce simplifică enorm procesul de decontare. Referitor la prețuri, construim planuri accesibile pornind de la câteva zeci de lei pe lună, tocmai pentru că vrem ca asigurarea să nu fie percepută ca un lux.

Pets&Cats: Cum credeți că se va schimba percepția asupra “pet parenting-ului” în România odată cu apariția acestor produse?

Dr. Ștefan Vâju: Produsele financiare normalizează comportamente. Când oamenii încep să-și asigure animalele, înseamnă că și-au asumat că acel animal este o responsabilitate pe termen lung, nu un capriciu. Cred că în 3-5 ani vom vedea o schimbare reală în România — nu doar în cum îngrijim animalele, ci în cum vorbim despre ele, cum le includem în decizii de viață și cât investim în sănătatea lor.

Despre expansiunea în Italia

Pets&Cats: Anunțați lansarea TelePaws și în Italia. Ce v-a determinat să alegeți această piață și care sunt provocările anticipate?

Dr. Ștefan Vâju: Italia are una dintre cele mai mari rate de adopție de animale de companie din Europa, o cultură puternică a atașamentului față de animale și, foarte important, un ecosistem veterinar bine dezvoltat dar fragmentat digital. Există spațiu real pentru o platformă care conectează telemedicina, dosarul medical și asigurarea într-un singur loc. Provocările sunt legate de reglementare și de construirea încrederii locale — lucrăm cu parteneri italieni tocmai pentru asta.

Pets&Cats: Există diferențe semnificative în modul în care italienii își percep animalele de companie comparativ cu România și cum se reflectă acest lucru în serviciile pe care le oferiți?

Dr. Ștefan Vâju: Italienii au o cultură a relației cu animalele de companie mai matură din punct de vedere financiar — sunt mai obișnuiți să plătească pentru servicii premium pentru animale. În România suntem într-un moment de tranziție: atașamentul emoțional există, dar disponibilitatea de a investi financiar se construiește acum. De aceea abordarea de produs diferă ușor: în Italia punem accent mai rapid pe pachete premium, în România construim mai întâi încrederea și educația financiară în jurul conceptului.

Pets&Cats: Cum se va integra soluția de telemedicină veterinară și embedded insurance în piața italiană?

Dr. Ștefan Vâju: Telemedicina veterinară a crescut accelerat în Italia post-pandemic, deci receptivitatea există. Embedded insurance se pliază natural pe acest comportament — utilizatorul care deja consultă veterinarul online este mai deschis să gestioneze și asigurarea digital. Integrăm totul în același cont, același dosar, același flux de experiență.

Despre viziunea companiei

Pets&Cats: Într-un mesaj postat pe Facebook pe 1 septembrie 2025 ați vorbit despre trecerea de la “pet ownership” la “pet parenting”. Cum influențează această schimbare strategiile TelePaws în dezvoltarea produselor și serviciilor?

Dr. Ștefan Vâju: Această schimbare de mentalitate este de fapt fundamentul pe care am construit TelePaws. Un “owner” caută un serviciu când are o problemă. Un “parent” vrea o relație continuă cu un sistem care îl ajută să fie proactiv. Asta înseamnă că produsele noastre nu pot fi tranzacționale — trebuie să fie parte din rutina de îngrijire. De aceea telemedicina, dosarul medical, remindere, nutriție și acum asigurarea sunt parte dintr-un ecosistem, nu servicii separate.

Pets&Cats: Care este următorul pas pentru TelePaws după lansarea în Italia și introducerea asigurărilor integrate?

Dr. Ștefan Vâju: Consolidăm ce am construit — vrem ca în România și Italia să fim referința în pet health management, nu doar o aplicație de consultații. Pe termen mediu, ne uităm la alte piețe din Europa Centrală și de Est unde există același gap între atașamentul față de animale și infrastructura digitală de îngrijire. Dar creșterea geografică vine după ce ecosistemul funcționează impecabil acolo unde suntem deja prezenți.