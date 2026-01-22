Animalele de companie fac parte din familie, așa că nu este deloc surprinzător că tot mai mulți stăpâni aleg să le facă asigurare. În Statele Unite, trendul pentru asigurarea câinilor și pisicilor crește constant, iar statisticile recente confirmă acest lucru.

Tot mai mulți stăpâni aleg să își asigure animalele

Un sondaj realizat de NerdWallet pe 1.300 de proprietari de animale arată că aproape un sfert dintre aceștia au deja asigurare pentru animale de companie. Costul mediu este de aproximativ 1.200 de dolari pe an pentru fiecare animal, adică în jur de 100 de dolari pe lună.

Kaz Weida, expert în asigurări la NerdWallet, explică faptul că până nu demult, asigurarea pentru animale era considerată un produs de nișă, dar între 2023 și 2024 numărul stăpânilor care au ales această opțiune a crescut cu 13%, notează 29news.

De ce oamenii aleg asigurarea pentru animale

Majoritatea proprietarilor decid să facă asigurare după ce au trecut printr-o urgență veterinară sau după ce au plătit facturi mari la veterinar.

„Cred că cel mai important lucru de știut despre asigurarea pentru animale este că, de obicei, funcționează pe bază de rambursare”, explică Weida. „Adică plătești inițial tu, iar compania de asigurări îți returnează o parte din costuri. Există câteva companii care pot colabora direct cu veterinarul, dar acestea sunt excepții.”

Cum funcționează rambursarea și ce trebuie să știi

Deținătorii de polițe pot alege rata de rambursare: de obicei 70%, 80% sau 90%. Cu cât rata de rambursare este mai mare, cu atât costul lunar sau anual va fi mai mare, dar cheltuiala din buzunar scade.

Totodată, acoperirea variază mult de la un asigurator la altul. Unele servicii sunt incluse, altele nu. De exemplu, consultațiile anuale și vaccinările nu fac parte, de regulă, dintr-un plan standard și necesită un add-on pentru wellness.

Investiția într-o asigurare pentru câine sau pisică poate fi o soluție excelentă pentru a evita stresul financiar în cazul unor probleme de sănătate neașteptate ale animalului.