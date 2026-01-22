BUSINESS

Asigurarea pentru animale de companie devine tot mai populară: De ce tot mai mulți proprietari din SUA aleg să își asigure câinii și pisicile

Claudiu Surmei 22 ianuarie 0 comentarii
monitor de calculator Sursa foto: Freepik / rawpixel.com

Animalele de companie fac parte din familie, așa că nu este deloc surprinzător că tot mai mulți stăpâni aleg să le facă asigurare. În Statele Unite, trendul pentru asigurarea câinilor și pisicilor crește constant, iar statisticile recente confirmă acest lucru.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Tot mai mulți stăpâni aleg să își asigure animalele

Un sondaj realizat de NerdWallet pe 1.300 de proprietari de animale arată că aproape un sfert dintre aceștia au deja asigurare pentru animale de companie. Costul mediu este de aproximativ 1.200 de dolari pe an pentru fiecare animal, adică în jur de 100 de dolari pe lună.

Kaz Weida, expert în asigurări la NerdWallet, explică faptul că până nu demult, asigurarea pentru animale era considerată un produs de nișă, dar între 2023 și 2024 numărul stăpânilor care au ales această opțiune a crescut cu 13%, notează 29news.

De ce oamenii aleg asigurarea pentru animale

Majoritatea proprietarilor decid să facă asigurare după ce au trecut printr-o urgență veterinară sau după ce au plătit facturi mari la veterinar.

„Cred că cel mai important lucru de știut despre asigurarea pentru animale este că, de obicei, funcționează pe bază de rambursare”, explică Weida. „Adică plătești inițial tu, iar compania de asigurări îți returnează o parte din costuri. Există câteva companii care pot colabora direct cu veterinarul, dar acestea sunt excepții.”

Cum funcționează rambursarea și ce trebuie să știi

Deținătorii de polițe pot alege rata de rambursare: de obicei 70%, 80% sau 90%. Cu cât rata de rambursare este mai mare, cu atât costul lunar sau anual va fi mai mare, dar cheltuiala din buzunar scade.

Totodată, acoperirea variază mult de la un asigurator la altul. Unele servicii sunt incluse, altele nu. De exemplu, consultațiile anuale și vaccinările nu fac parte, de regulă, dintr-un plan standard și necesită un add-on pentru wellness.

Investiția într-o asigurare pentru câine sau pisică poate fi o soluție excelentă pentru a evita stresul financiar în cazul unor probleme de sănătate neașteptate ale animalului.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: Freepik / rawpixel.com

, ,

By Claudiu Surmei

Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *