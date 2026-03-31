Kilograme de hrană donate de elevii din București pentru câinii din adăposturi

Elevii Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din București au oferit o adevărată lecție de empatie prin donarea a zeci de kilograme de hrană pentru câinii din adăposturi. Printr-o campanie de strângere de alimente, copiii au reușit să le ofere animalelor mai puțin norocoase șansa la supraviețuire.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Anunțul despre reușita tinerilor a fost făcut de Protecția Animalelor CJ Ilfov, printr-o postare pe pagina de Facebook.

„Motivați de dorința de a face bine, elevii au organizat o campanie de strângere de hrană pentru câinii din adăposturi și au adus-o la noi la sediu. Sunt zeci de kilograme de hrană.

Dar dincolo de cantitatea

impresionantă, cel mai valoros lucru a fost lecția de solidaritate și responsabilitate. Copiii au învățat că fiecare contribuție contează și că, împreună, pot aduce speranță acolo unde este cea mai mare nevoie”, se arată în mesajul de pe rețeaua socială.

Profesorii și părinții au fost, de asemenea, parte din acest demers, susținând elevii și încurajându-i să transforme empatia în acțiuni concrete.

Inițiativa elevilor vine să confirme un mesaj simplu, dar puternic: empatia se învață prin fapte, iar copiii de astăzi pot deveni adulții responsabili de mâine.

