Articole / Reportaje

Lecție de empatie de la elevii din București: zeci de kilograme de hrană donate pentru câinii din adăposturi (FOTO)

Raluca Alexe 31 martie 0 comentarii
Un câine bătrân și hrană pentru câini strânsă prin donații sursa foto: colaj, Facebook / Protecția Animalelor CJ Ilfov

Elevii Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din București au oferit o adevărată lecție de empatie prin donarea a zeci de kilograme de hrană pentru câinii din adăposturi. Printr-o campanie de strângere de alimente, copiii au reușit să le ofere animalelor mai puțin norocoase șansa la supraviețuire.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Kilograme de hrană donate de elevii din București pentru câinii din adăposturi

Anunțul despre reușita tinerilor a fost făcut de Protecția Animalelor CJ Ilfov, printr-o postare pe pagina de Facebook.

„Motivați de dorința de a face bine, elevii au organizat o campanie de strângere de hrană pentru câinii din adăposturi și au adus-o la noi la sediu. Sunt zeci de kilograme de hrană.

Dar dincolo de cantitatea
impresionantă, cel mai valoros lucru a fost lecția de solidaritate și responsabilitate. Copiii au învățat că fiecare contribuție contează și că, împreună, pot aduce speranță acolo unde este cea mai mare nevoie”, se arată în mesajul de pe rețeaua socială.

Profesorii și părinții au fost, de asemenea, parte din acest demers, susținând elevii și încurajându-i să transforme empatia în acțiuni concrete.

Inițiativa elevilor vine să confirme un mesaj simplu, dar puternic: empatia se învață prin fapte, iar copiii de astăzi pot deveni adulții responsabili de mâine.

  Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

    Vezi toate articolele

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *