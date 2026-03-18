Într-un subsol de bloc, aproape fără viață, plină de sânge. Așa a fost găsită Luna, în urmă cu mai bine de un an. Era în stare critică, după ce fusese lovită intenționat în cap. Un monstru cu chip de om, din ce știe ce motiv, a vrut să-i curme existența pe acest pământ. Dar soarta avea alte planuri cu ea. Unele mărețe. Așa se face că felina a avut șansa să fie găsită de cineva care nu a trecut indiferent pe lângă suferință. A luat-o și a dus-o in brațele medicilor de la Asociația Sache Vet.

Salvată la limită

Medicii veterinari au constatat atunci că traumatismul îi provocase leziuni neurologice severe. Nu își mai putea menține echilibrul, nu se mai putea deplasa normal, avea spasticitate și probleme de coordonare cauzate de un traumatism cervical. A fost o luptă contracronometru pentru salvarea ei și apoi una anevoioasă de recuperare.

„Cazul Lunei este unul dintre cele mai dramatice cu care echipa medicală a Asociației Sache Vet s-a confruntat și rămâne un simbol al cruzimii, dar și al rezilienței. Astăzi, Luna trăiește datorită îngrijirilor medicale de lungă durată și solidarității comunității,” a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Laura Fincu, fondatorul Asociației Sache Vet.

Prietena elevilor de la Școala Gimnazială 192

Recuperarea Lunei a însemnat pentru copiii de la o școală din Capitală șansa să înțeleagă, prin experiență directă, ce înseamnă responsabilitatea față de animale. Ei au aflat despre povestea ei, au ajuns să o îndrăgească și au primit-o cu bucurie în cadrul proiectului educațional „EduSache”, prin care elevii bucureșteni învață empatia și dragostea față de animale.

Muralul care naște sentimente pure

Luna a devenit și subiectul unui mural, iar acum, copiii de la școala 192, dar și locuitorii din zonă zâmbesc în fiecare zi când o văd. Este expresia rezilienței unei societăți care mai are de învățat, care încă mai trebuie să–și dezvolte latura empatică, dar care, prin astfel de exemple, dovedește că încă mai are o șansă.