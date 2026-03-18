Vânzările de produse pentru pisici în lanțurile principale de magazine din Taiwan au crescut puternic în ultimii ani, alimentate de numărul tot mai mare de stăpâni de pisici și de ceea ce comercianții numesc „economia pisicii”, potrivit raportului realizat de Tseng Chih-yi și Lee Hsin-Yin.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Hrană pentru pisici, pe val în magazinele din Taiwan

Conform Mordor Intelligence, piața de hrană pentru animale de companie din Taiwan, evaluată la 1,16 miliarde USD în 2026, va ajunge la 1,56 miliarde USD până în 2031, cu o rată anuală de creștere de 6,12%. Segmentul nutriției pentru pisici se așteaptă să crească chiar mai rapid, cu o rată anuală de 8,67% până în 2031.

Hrană pentru pisici ocupă acum peste 60% din spațiul destinat alimentelor pentru animale în multe magazine de proximitate. Datele din industrie arată că vânzările de hrană și produse pentru pisici la lanțuri precum 7-Eleven, Hi-Life și OKmart au crescut cu aproximativ 30% în ultimii ani, depășind creșterea înregistrată de hrana pentru câini, notează Focus Taiwan, citat de International Pet Food.

7-Eleven a raportat o creștere puternică a vânzărilor de hrană pentru pisici încă din 2023, categoria înregistrând câștiguri de două cifre. Ca răspuns, retailerul și-a extins gama de produse, introducând secțiuni dedicate „OPEN!PETS” în peste 3.700 de magazine la nivel național, cuprinzând între 110 și 250 de articole.

Această tendință reflectă o schimbare mai largă în modelele de deținere a animalelor de companie. În 2023, numărul pisicilor de companie din Taiwan a ajuns la 1.311.449, ceea ce reprezintă o creștere de 50% față de 870.801 în 2021, conform Ministerului Agriculturii (MOA), care încă nu a publicat date mai recente.

MOA a mai precizat că, până la sfârșitul anului 2025, numărul pisicilor înregistrate a depășit pentru prima dată pe cel al câinilor, totalul animalelor înregistrate depășind 3,4 milioane, majoritatea fiind pisici.