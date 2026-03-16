Ce înțeleg, de fapt, stăpânii de animale prin „ingrediente funcționale”? Termenul „funcțional” se referă de obicei la un ingredient care oferă un beneficiu specific pentru sănătate.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ce înseamnă cu adevărat „funcțional” în hrana pentru animale

Conform Oxford Languages, „funcțional” înseamnă „care are o activitate, scop sau sarcină specială” sau „conceput să fie practic și util”. Aplicat hranei pentru animale, fiecare ingredient dintr-o formulă completă, care trebuie să acopere toate nevoile nutriționale, poate fi considerat funcțional, notează Pet Food Industry.

Cu toate acestea, în linie cu trendul din alimentația umană (unde multe produse nu sunt nici sănătoase, nici utile), ingredientele funcționale în hrana pentru animale se referă în general la cele care furnizează un nutrient sau un beneficiu specific pentru sănătate. Dar cum percep stăpânii aceste ingrediente? Le văd la fel cum privesc ingredientele funcționale din propria dietă?

Prioritățile stăpânilor: sănătate digestivă, piele și blană

În 2024, 74% dintre stăpânii de animale din SUA chestionați de Packaged Facts au declarat că sunt dispuși să cheltuiască mai mult pe hrană care aduce beneficii pentru sănătate și bunăstare. Printre cei care aleg hrana funcțională, cele mai importante aspecte au fost sănătatea digestivă, cea orală și starea pielii și a blănii.

Aceste preferințe se aliniază cu datele Nextin Research. Dintre 572 de stăpâni de câini intervievați în 2024 despre motivele pentru care aleg hrana câinilor, primele cinci priorități au fost: piele și blană (30%), sănătatea articulațiilor (27%), bunăstarea zilnică (24%), digestia (22%) și sănătatea intestinală (19%). La hrana pentru pisici, prioritățile au fost: digestia (22%), piele și blană (20%), bunăstarea zilnică (19%), sănătatea urinară și renală (16%) și sănătatea articulațiilor (15%).

Interesant este că printre cei 426 de stăpâni de pisici intervievați, 24% au ales „niciuna dintre cele de mai sus”. De asemenea, bunăstarea zilnică apare constant printre priorități atât pentru stăpânii de câini, cât și pentru cei de pisici. În topul condițiilor pentru care se alege hrana funcțională, „sănătatea generală” a avut, de asemenea, o pondere relativ mare, 17% pentru ambele grupuri.

Acest lucru susține ideea că fiecare ingredient dintr-o hrană completă și echilibrată are un rol și un scop bine definit. Nu este clar dacă majoritatea stăpânilor de animale realizează acest lucru, mai ales cei influențați de „experți” online care susțin că multe produse pentru animale conțin „umpluturi”.

Totuși, 80% dintre stăpânii chestionați de Packaged Facts consideră hrana pentru animale cel mai important produs pentru sănătatea și bunăstarea animalelor lor, mult peste a doua categorie de produse, medicamentele pentru prevenirea puricilor și căpușelor (54%).

Acest lucru arată că stăpânii înțeleg rolul esențial al nutriției în sănătatea generală a animalelor, indiferent cum percep ei ingredientele individuale.