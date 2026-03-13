Hrana proaspătă și crudă pentru animale: Cine domină căutările online în SUA

O analiză recentă a 20 de companii de hrană pentru animale arată tendințele în căutările de tip branded și generice. Proprietarii de animale acordă tot mai multă atenție calității ingredientelor, beneficiilor nutriționale și impactului asupra mediului, folosind internetul pentru a găsi opțiuni mai bune.

Cine conduce piața

Lider clar este The Farmer’s Dog, cu peste 539.000 vizite lunare în T4 2025. Urmează: Freshpet (144K), JustFoodForDogs (104K), Spot and Tango (90K) și My Ollie (79K).

Freshpet și JustFoodForDogs sunt prezenți în retailul tradițional, în timp ce Spot and Tango și My Ollie livrează hrană prin abonamente, câștigând vizibilitate prin cererea de brand și conținut educațional. Diferențele de trafic arată un mediu de căutare concentrat, mult mai competitiv decât în Marea Britanie, notează GlobalPETS.

Căutări de brand vs. generice

The Farmer’s Dog (89,5%) și Freshpet (79,7%) depind de căutările de brand.

JustFoodForDogs (57,4% branded / 42,6% generic) și My Ollie (64% / 36%) echilibrează traficul de brand și cel generic.

Spot and Tango atrage majoritar căutări generice (84,3%), datorită ghidurilor nutriționale și informațiilor despre hrănire.

Impactul AI

Volumul de mențiuni în platformele AI este mult mai mare în SUA decât în Marea Britanie. Chewy conduce cu 30,1K mențiuni, iar Petco și PetSmart au mai puține, dar beneficiază de ecosisteme de conținut și autoritate externă. Printre brandurile specializate, The Farmer’s Dog și Spot and Tango sunt cele mai citate datorită FAQ-urilor și ghidurilor de hrănire.

Bariere în creșterea vizibilității

Raportul identifică cinci obstacole majore: lipsa clarității în atribuirea responsabilităților între echipe, consistența scăzută a conținutului, publicarea de materiale nealiniate tematic. Conținutul amplu și bine structurat atrage trafic, nu doar metricile de autoritate.

Brandurile concurează nu doar între ele, ci și cu retailerii mari. Fără strategie clară de conținut, riscă să rămână în urmă pe măsură ce AI transformă modul în care proprietarii de animale caută și aleg hrana.