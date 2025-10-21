Cel mai simpatic carnaval cu animale din lume. Mii de câini costumați în supereroi, vampiri și balerine au invadat străzile din New York pentru parada de Halloween

Deși Halloweenul se sărbătorește oficial pe 31 octombrie, în New York, petrecerea a început mai devreme, iar vedetele au fost… câinii!

Duminică, 19 octombrie, în cartierul East Village a avut loc cea de-a 35-a ediție a celebrei Parade de Halloween pentru câini de la Tompkins Square, un eveniment colorat și vesel, care a atras mii de participanți și spectatori.

Organizată de New York Dog Parade, o organizație nonprofit dedicată iubitorilor de animale, parada a transformat parcul într-un adevărat carnaval canin.

O tradiție veche de 35 de ani

Parada de Halloween pentru câini din Tompkins Square este cel mai vechi și mai cunoscut eveniment de acest tip din lume. De la prima ediție din anii ’90, când doar câteva zeci de stăpâni și patrupede au mărșăluit costumați prin parc, evenimentul a crescut spectaculos.

Astăzi, el este considerat o emblemă culturală a New York-ului, atrăgând mii de participanți, turiști, fotografi și iubitori de animale din toate colțurile lumii.

Organizatoarea evenimentului, Fern Watt, autoare și jurnalistă specializată în subiecte despre câini, a explicat pentru ABC7 că parada este „o celebrare a legăturii dintre oameni și animale”.

„Evenimentele comunitare care aduc bucurie și voie bună merită păstrate, mai ales acum”, a spus Watt. „Parada de Halloween pentru câini de la Tompkins Square nu este doar despre costume spectaculoase pentru patrupede, ci și despre prietenia noastră cu ele, care ne fac viața mai frumoasă”, a continuat ea.

Cum s-a desfășurat evenimentul

Accesul pentru spectatori a fost gratuit, însă participarea la paradă și la concursul de costume a necesitat înregistrare prealabilă. Înscrierile s-au deschis pe 6 octombrie, la miezul nopții, în sistemul „primul venit, primul servit”, iar locurile disponibile s-au epuizat rapid.

Fiecare participant a primit o brățară specială de acces, iar organizatorii au subliniat importanța regulilor de siguranță pentru animalele implicate. Mulți stăpâni au venit costumați la rândul lor, transformând evenimentul într-un show de modă urbană pentru oameni și câini.

Costume spectaculoase și premii inedite

Imaginația participanților nu a avut limite. Pe străzile din East Village au putut fi văzuți câini costumați în supereroi, vampiri, pirați, balerine, extratereștri sau chiar hot dog-uri uriașe.

Jurizarea a ținut cont atât de creativitate, cât și de confortul animalelor. Marii câștigători ai ediției au fost aplaudați de mulțime, iar atmosfera a fost de sărbătoare.

Parada, un prilej pentru promovarea adopției animalelor

Anul acesta, organizatorii au inclus promovarea adopțiilor. Având în vedere că adăposturile din New York sunt aproape pline, parada a oferit vizibilitate câinilor care încă își caută o casă.

Patru câini disponibili pentru adopție, provenind de la organizațiile Pup Starz, Social Tees și ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals), au fost desemnați mascotele oficiale ale paradei. Aceștia au defilat în fruntea coloanei, purtând costume simbolice și pancarte cu mesajul „Adoptă, nu cumpăra!”.

Atmosferă de festival pe Sixth Street

Pe lângă defilare, evenimentul a inclus și o zonă de festival pe Sixth Street, între Avenue B și Avenue C, unde participanții au găsit standuri cu gustări speciale pentru câini, accesorii, costume, produse veterinare, dar și zone de relaxare și fotografii tematice.

S-au organizat concursuri, demonstrații de dresaj și chiar o tombolă cu premii oferite de companii partenere. Pe tot parcursul zilei, mii de oameni au umplut străzile din East Village, transformând evenimentul într-o explozie de culoare, râsete și afecțiune. Pentru buna desfășurare a paradei, organizatorii au colaborat cu agențiile municipale din New York, poliția locală și cu voluntari.