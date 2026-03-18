Vaccinarea animalelor de companie rămâne un subiect sensibil pentru unii proprietari. Veterinarii cu experiență au împărtășit strategii eficiente pentru a încuraja clienții să-și vaccineze animalele și pentru a proteja sănătatea publică.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Oportunitate uriașă pentru sănătatea publică

Jessica Pritchard, profesor asociat clinic și director al evaluării clinice la University of Wisconsin, a explicat în cadrul sesiunii „Ezitarea față de vaccinuri în medicina veterinară: cum să influențezi discuțiile cu clienții” că veterinarii pot avea un impact major. Ea subliniază că discuțiile despre boli pot influența și modul în care proprietarii decid să se vaccineze pe ei înșiși, protejând astfel mai multe animale și oameni.

„Este dificil să schimbi părerea persoanelor care refuză complet vaccinurile, dar există un segment mare de clienți nesiguri asupra căruia putem avea un impact pozitiv”, spune dr. Pritchard.

Influență pozitivă asupra proprietarilor

Dr. Pritchard explică faptul că discuția cu cineva care nu crede că animalul său riscă să se îmbolnăvească de leptospiroză diferă complet de conversația cu cineva care respinge complet eficiența vaccinurilor, notează Vet Times.

Ea adaugă că preocupările legate de efecte secundare, costuri sau siguranță sunt aspecte asupra cărora veterinarul poate influența pozitiv decizia proprietarilor, fără a intra în dezbateri ideologice despre vaccinare.

Cum să crești rata de vaccinare

Pentru a spori vaccinarea în clinică, dr. Pritchard recomandă:

Ascultarea și recunoașterea preocupărilor clienților

Clarificarea și reafirmarea informațiilor corecte

Corectarea eventualelor concepții greșite, fără a intra în certuri

Evidențierea beneficiilor colective și individuale, concentrându-se pe vieți salvate și spitalizări evitate

Mesaje clare și eficiente

Dr. Pritchard recomandă utilizarea „mesajului sandwich al adevărului”, mesaje prezumtive și instrumente de decizie.

Mesaj sandwich al adevărului : începe cu un adevăr acceptat, clarifică rapid miturile fără jargon și încheie cu un adevăr comun.

Mesaje prezumtive : informarea clienților despre vaccinurile pe care le va primi animalul lor, ceea ce duce mai frecvent la vaccinare decât a întreba dacă doresc să afle despre opțiuni.

„Voi sunteți experții. Cunoașteți bolile din zona voastră, iar oamenii vin la voi pentru sfaturi. Spuneți cu încredere: ‘Acestea sunt vaccinurile pe care le recomandăm și pe care le vom administra astăzi animalului dumneavoastră. Aveți întrebări?’”, subliniază dr. Pritchard.

Vaccinarea salvează vieți

Michael Bailey, președintele American Veterinary Medical Association, a declarat pe podcastul Vet Times că vaccinurile au extins speranța de viață a oamenilor și a animalelor mai mult decât orice altceva. În contextul ezitării față de vaccinuri în sănătatea umană, speranța de viață scade.

El consideră că ezitarea față de vaccinuri ține de educație și recomandă proprietarilor să discute deschis cu veterinarul despre beneficiile vaccinării și să stabilească împreună un plan care să reducă temerile, dar să asigure protecția necesară.