Bărbat a fost arestat după ce a intrat în țarcul hipopotamului pigmeu-vedetă

Un bărbat a fost arestat după ce a fost prins cățărându-se într-un țarc al lui Moo Deng, adorabilul hipopotam pigmeu care a devenit o senzație pe rețelele de socializare, au declarat oficialii grădinii zoologice.

Bărbatul thailandez ar fi intrat în țarcul hipopotamului marți seara, în timp ce un îngrijitor era plecat și nu se aflau alți vizitatori prin preajmă, a declarat directorul Grădinii Zoologice Khao Kheow, Narongwit Chodchoy, pentru Associated Press.

Imaginile de pe camerele de supraveghere, distribuite pe scară largă online, arată un bărbat purtând o căciulă neagră și ochelari de soare, apropiindu-se de Moo Deng și de mama ei, Jona, în timp ce ține în mână o tabletă, aparent filmând sau făcând fotografii.

Bărbatul a rămas în interiorul țarcului timp de un minut sau două înainte ca personalul să-l observe, a spus Narongwit, adăugând că nu a încercat să fugă în timp ce grădina zoologică a chemat poliția.

Moo Deng a devenit celebră la scurt timp după ce s-a născut în 2024, în mare parte datorită unei îngrijitoare care a distribuit fotografii și videoclipuri adorabile cu puiul de hipopotam pe rețelele de socializare. De atunci, a atras mulțimi mari din Thailanda și din străinătate, care vor să-i vadă farmecul și să facă fotografii și videoclipuri cu momentele ei drăguțe.

Poliția l-a acuzat inițial pe bărbat pentru încălcarea proprietății, dar ancheta este încă în desfășurare, iar directorul Narongwit Chodchoy a declarat că grădina zoologică intenționează să întreprindă toate acțiunile legale disponibile.

Bărbatul a fost eliberat pe cauțiune, a declarat Narongwit, potrivit Mediafax. El a precizat că Moo Deng și Jona sunt în siguranță, deoarece bărbatul nu a încercat să-i atingă.

Într-un comunicat publicat marți pe pagina oficială de Facebook a grădinii zoologice, aceasta a precizat că ambele animale au părut ușor surprinse de întâlnire și vor fi monitorizate îndeaproape de un medic veterinar.

Grădina zoologică a îndemnat, de asemenea, vizitatorii să „respecte cu strictețe toate regulile și instrucțiunile personalului pentru siguranța lor și a animalelor sălbatice”.

Grădina Zoologică Khao Kheow, care se află la aproximativ 100 de kilometri sud-est de Bangkok, se întinde pe 800 de hectare (aproape 2.000 de acri) de teren și găzduiește peste 2.000 de animale.

