Interviu exclusiv | Insuficiența hepatică la pisici senioare: Sfaturile medicului veterinar Medeea Iliopolos

Catinca Andrușcă 30 august 0 comentarii
Medeea Iliopolis, medic veterinar, ține în brațe două pisici Sursa foto: Pets&Cats

Insuficiența hepatică este o afecțiune cronică ce afectează în majoritatea cazurilor pisicile senioare. Este o boală gravă, ce trebuie depistată timpuriu și urmată o schemă de tratament corespunzătoare. Pentru mai multe sfaturi legate de tratament, Pets&Cats a discutat cu Medeea Iliopolos, medic veterinar.

Insuficiența hepatică la pisici. Interviu cu medicului veterinar Medeea Iliopolos

Pets&Cats: Care sunt simptomele inițiale ale insuficienței hepatice la pisici?

Medeea Iliopolos: Printre primele simptome sesizabile ale insuficienței hepatice sunt pierderea în greutate, chiar dacă animalul mănâncă normal, apare icterul (îngălbenirea pielii și a mucoaselor) și apariția problemelor digestive. În plus mai este și voma tranzitorie, probleme cu materiile fecale, însă nu este mereu cazul.

Pets&Cats: Cât de des este întâlnită insuficiența hepatică la pisicile senioare?

Medeea Iliopolos: Insuficiența hepatică este des întâlnită, dar nu diagnostichezi singură ci asociată cu ceva: triadită felină, în care ai și o pancreatită spre exemplu. Este un complex de afecțiuni practic.

Pets&Cats: Cum punem un diagnostic?

Medeea Iliopolos: Trebuie să începem cu un set de analize pentru că sunt foarte, foarte importante dar trebuie să facem și un ecograf, ca să vedem structura ficatului.

  • Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

Sursa foto: Pets&Cats

