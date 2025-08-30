Interviu exclusiv | Insuficiența hepatică la pisici senioare: Sfaturile medicului veterinar Medeea Iliopolos

Insuficiența hepatică este o afecțiune cronică ce afectează în majoritatea cazurilor pisicile senioare. Este o boală gravă, ce trebuie depistată timpuriu și urmată o schemă de tratament corespunzătoare. Pentru mai multe sfaturi legate de tratament, Pets&Cats a discutat cu Medeea Iliopolos, medic veterinar.

Insuficiența hepatică la pisici. Interviu cu medicului veterinar Medeea Iliopolos

Pets&Cats: Care sunt simptomele inițiale ale insuficienței hepatice la pisici?

Medeea Iliopolos: Printre primele simptome sesizabile ale insuficienței hepatice sunt pierderea în greutate, chiar dacă animalul mănâncă normal, apare icterul (îngălbenirea pielii și a mucoaselor) și apariția problemelor digestive. În plus mai este și voma tranzitorie, probleme cu materiile fecale, însă nu este mereu cazul.

Pets&Cats: Cât de des este întâlnită insuficiența hepatică la pisicile senioare?

Medeea Iliopolos: Insuficiența hepatică este des întâlnită, dar nu diagnostichezi singură ci asociată cu ceva: triadită felină, în care ai și o pancreatită spre exemplu. Este un complex de afecțiuni practic.

Pets&Cats: Cum punem un diagnostic?

Medeea Iliopolos: Trebuie să începem cu un set de analize pentru că sunt foarte, foarte importante dar trebuie să facem și un ecograf, ca să vedem structura ficatului.

