O filmare devenită virală pe internet arată ce se poate întâmpla atunci când apartamentul rămâne nelocuit o perioadă mai lungă. Un bărbat din orașul rusesc Vorkuta a declarat că a plecat la muncă în Siberia pentru trei ani și a uitat să închidă o fereastră la casă. La întoarcere și-a găsit locuința invadată de porumbei.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Apartament transformat în „Dubaiul porumbeilor” după trei ani de absență

În imagini se vede că păsările au transformat apartamentul omului în casa lor. Podeaua este plină cu pene și mizerie, iar mai multe cuiburi au fost construite în camere, notează publicația Komsomolskaya Pravda.

„Acum trei ani am plecat din Vorkuta. Mă întorc și aici e, la propriu, un Dubai al porumbeilor: cuiburi, pene, atâta murdărie încât ai putea turna un nou strat de podea peste ea. Se uită la mine ca la un chiriaș cu chiria restantă. Se pare că nu eu sunt proprietarul, ci un invadator în statul porumbeilor”, susține bărbatul în videoclip.

Locuință ocupată de păsări. Pagube uriașe și costuri de renovare

Pagubele provocate de porumbei sunt considerabile. Apartamentul este grav avariat, iar pentru a-l face din nou locuibil ar fi necesară o renovare completă. Costurile ajung la 1,5–2 milioane de ruble (16.000 – 22.000 de euro), sumă comparabilă cu prețul unui apartament în oraș.

Pericol pentru sănătate

Medicii veterinari avertizează că porumbeii pot fi purtători ai unor boli periculoase, precum gripa aviară sau psitacoza. Din acest motiv, proprietarul aartamentului ar putea fi nevoit să arunce toată mobila și să dezinfecteze temeinic podelele și pereții cu substanțe speciale.

Val de reacții

Internauții au reacționat la imaginile cu porumbeii, comentând cu ironie situația. Mulți sunt de părere că, având în vedere prețurile scăzute ale locuințelor din Vorkuta, „ar putea fi mai ieftin să cumpere un apartament nou”.

Alții au spus, în glumă, că măcar porumbeii i-au lăsat bărbatului micul dejun depunând ouă în apartamentul lui. Unii au speculat că videoclipul a fost filmat în urmă cu aproape 10 ani de niște vloggeri, într-un apartament abandonat, și că acum este utilizat pentru a atrage atenția.

A resident of Vorkuta, an extremely cold coal mining town inside the Arctic Circle, returned to his apartment after three years, having forgotten to close the window before leaving. pic.twitter.com/lULloEhiHu — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) March 2, 2026

