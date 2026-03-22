Coreea de Sud a simplificat o serie de reguli pentru restaurantele pet-friendly, după ce noul sistem care permite accesul animalelor de companie în localuri a creat confuzii și dificultăți pentru operatori.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Reguli mai flexibile pentru verificarea animalelor

Ministerul pentru Siguranța Alimentelor și Medicamentelor a anunțat că a actualizat ghidul de funcționare pentru restaurantele care acceptă animale. Una dintre cele mai importante modificări vizează modul în care poate fi verificat statutul de vaccinare al animalelor.

Până acum, dovada trebuia prezentată sub forma unui certificat emis de medicul veterinar sau printr-o aplicație de sănătate pentru animale. Conform noilor reguli, restaurantele pot accepta și o declarație completată de proprietar la fața locului sau un formular tip chestionar accesat prin cod QR, notează The Korea Herald.

Clarificări privind distanța dintre mese

Autoritățile au clarificat și cerințele legate de distanța dintre mese, un aspect care a generat neclarități în rândul operatorilor.

Dacă animalele sunt ținute în cuști de transport, pe scaune speciale sau în brațele stăpânilor, restaurantele nu trebuie să modifice distanța dintre mese. În cazul folosirii lesei, spațiul trebuie să fie suficient pentru a evita contactul cu alți clienți.

Ministerul a subliniat că nu există o distanță fixă impusă, cum ar fi un metru, iar fiecare operator poate decide în funcție de situație.

Cerințe simplificate și tot mai multe restaurante înscrise

Regulile privind dotările au fost, de asemenea, simplificate. Dacă înainte restaurantele erau obligate să asigure lese, cuști de transport și scaune speciale pentru animale, acum este suficient să existe cel puțin una dintre aceste opțiuni.

Pentru că sistemul se află încă la început, autoritățile au decis să suspende controalele în teren până în luna iulie. În această perioadă, accentul va cădea pe informare și îndrumare, nu pe sancțiuni. Operatorii care solicită sprijin vor putea beneficia de consultanță personalizată.

Numărul restaurantelor care adoptă acest sistem crește rapid. Potrivit ministerului, până pe 18 martie, 802 localuri se înregistraseră.

Autoritățile au transmis că vor continua să ajusteze regulile pe baza feedback-ului primit, pentru a asigura o implementare cât mai eficientă.