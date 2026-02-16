BUSINESS

Shopping pentru patrupezi: Mall-urile din Coreea de Sud cuceresc inimile animalelor de companie

Claudiu Surmei 16 februarie 0 comentarii
Câine cu ochelari de soare înconjurat de pungi de cumpărături Sursa foto: Damedeeso | Dreamstime.com

Pe măsură ce se apropie Anul Nou Lunar, marile magazine și mall-urile din Coreea de Sud își extind spațiile și ofertele dedicate animalelor de companie. Scopul? Să atragă mai mulți vizitatori și să îi facă să petreacă mai mult timp în magazin, iar animalele devin adevărați membri ai familiei.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Pet hanbok: moda pentru patrupezi depășește hainele pentru bebeluși

Trendul de „umanizare a animalelor de companie” prinde tot mai mult teren în Coreea de Sud, unde vânzările de pet hanbok — costume tradiționale coreene pentru animale — au depășit deja hainele pentru copii, notează The Korea Times.

În timpul sărbătorii Chuseok din 2023, vânzările de pet hanbok au reprezentat o treime din cele pentru copii. Anul trecut, de Anul Nou Lunar și Chuseok, acestea le-au depășit deja. Emart a extins gama, adăugând accesorii precum ornamente de păr și săculeți decorativi. Produsele sunt disponibile în cele 29 de magazine Molly’s din întreaga țară.

Delicii gourmet pentru animale

Ofertele de hrană pentru animale au devenit și ele sofisticate. Retailerii au creat produse inspirate de sărbători, cum ar fi „tteokguk pentru câini” (supă de orez pentru patrupezi) și prăjituri „pungă norocoasă”. Au apărut și versiuni sigure pentru câini ale dulciurilor populare, cum ar fi fursecurile moi cu înlocuitor de ciocolată.

Mall-uri și magazine pet-friendly

Mall-urile din Coreea de Sud se adaptează pentru confortul animalelor: Starfield oferă cărucioare pentru animale mici, lifturi prietenoase și zone de odihnă. În aer liber, parcurile pentru animale includ iarbă naturală, fântâni și stații pentru spălarea lăbuțelor.

Marile magazine relaxează regulile de acces. Lotte Department Store permite ridicarea husei cărucioarelor, cu excepția zonelor înguste sau sensibile. De asemenea, oferă spații de dining dedicate animalelor, numite „Pet Ground”, în Busan și Uiwang.

La The Hyundai Seoul, magazinul „We Pet” vinde haine, accesorii și mobilier pentru animale și organizează promoții tematice de sărbători. Hyundai Premium Outlet Space One a construit un parc mare pentru animale, combinând shopping-ul cu relaxarea.

„Retailerii se concentrează pe experiențe pe care online-ul nu le poate oferi. Încurajarea clienților să petreacă mai mult timp în magazin împreună cu animalele lor a devenit un avantaj competitiv esențial.”

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: Damedeeso | Dreamstime.com

, ,

By Claudiu Surmei

Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *