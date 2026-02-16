Pe măsură ce se apropie Anul Nou Lunar, marile magazine și mall-urile din Coreea de Sud își extind spațiile și ofertele dedicate animalelor de companie. Scopul? Să atragă mai mulți vizitatori și să îi facă să petreacă mai mult timp în magazin, iar animalele devin adevărați membri ai familiei.

Pet hanbok: moda pentru patrupezi depășește hainele pentru bebeluși

Trendul de „umanizare a animalelor de companie” prinde tot mai mult teren în Coreea de Sud, unde vânzările de pet hanbok — costume tradiționale coreene pentru animale — au depășit deja hainele pentru copii, notează The Korea Times.

În timpul sărbătorii Chuseok din 2023, vânzările de pet hanbok au reprezentat o treime din cele pentru copii. Anul trecut, de Anul Nou Lunar și Chuseok, acestea le-au depășit deja. Emart a extins gama, adăugând accesorii precum ornamente de păr și săculeți decorativi. Produsele sunt disponibile în cele 29 de magazine Molly’s din întreaga țară.

Delicii gourmet pentru animale

Ofertele de hrană pentru animale au devenit și ele sofisticate. Retailerii au creat produse inspirate de sărbători, cum ar fi „tteokguk pentru câini” (supă de orez pentru patrupezi) și prăjituri „pungă norocoasă”. Au apărut și versiuni sigure pentru câini ale dulciurilor populare, cum ar fi fursecurile moi cu înlocuitor de ciocolată.

Mall-uri și magazine pet-friendly

Mall-urile din Coreea de Sud se adaptează pentru confortul animalelor: Starfield oferă cărucioare pentru animale mici, lifturi prietenoase și zone de odihnă. În aer liber, parcurile pentru animale includ iarbă naturală, fântâni și stații pentru spălarea lăbuțelor.

Marile magazine relaxează regulile de acces. Lotte Department Store permite ridicarea husei cărucioarelor, cu excepția zonelor înguste sau sensibile. De asemenea, oferă spații de dining dedicate animalelor, numite „Pet Ground”, în Busan și Uiwang.

La The Hyundai Seoul, magazinul „We Pet” vinde haine, accesorii și mobilier pentru animale și organizează promoții tematice de sărbători. Hyundai Premium Outlet Space One a construit un parc mare pentru animale, combinând shopping-ul cu relaxarea.

„Retailerii se concentrează pe experiențe pe care online-ul nu le poate oferi. Încurajarea clienților să petreacă mai mult timp în magazin împreună cu animalele lor a devenit un avantaj competitiv esențial.”