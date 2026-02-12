Guvernul Coreei de Sud face un pas important pentru industria hranei pentru animale de companie, anunțând o investiție de 20 miliarde won (aproximativ 11,5 milioane euro) până în 2030 pentru înființarea Centrului de Industrializare a Hranei pentru Animale.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Această inițiativă are ca scop sprijinirea dezvoltării sectorului pet food și stimularea start-up-urilor inovatoare din domeniu, contribuind la transformarea Coreei de Sud într-un lider regional și global al industriei, notează International Pet Food.

Un centru integrat pentru inovație în hrana pentru animale

Centrul de Industrializare a Hranei pentru Animale va funcționa ca un hub complet integrat, oferind:

Facilități de cercetare și dezvoltare pentru descoperirea de noi ingrediente și formulări;

Bază de date pentru sprijinirea dezvoltării și producției hranei pe baza datelor despre animalele de companie;

Infrastructură pentru producție , inclusiv facilități pilot pentru prototipuri și producție de serie mică.

Astfel, centrul va oferi suport pas cu pas pentru companiile mici și start-up-urile din domeniu, de la dezvoltarea produsului și testare, până la producția prototipurilor și fabricarea la scară largă.

Buget și finanțare: un mix între fonduri naționale și locale

Proiectul va fi implementat pe o perioadă de cinci ani, între 2026 și 2030, cu un buget total de 20 miliarde won (aproximativ 11,5 milioane euro), din care:

7,5 miliarde won (aproximativ 4,3 milioane euro) vor fi acoperite din fonduri naționale;

12,5 miliarde won (aproximativ 7,2 milioane euro) vor proveni din finanțare locală.

Această structură financiară combinată este gândită să maximizeze impactul investiției și să atragă cât mai multe inițiative inovatoare în domeniul hranei pentru animale de companie.

Impactul asupra industriei pet food

Cu ajutorul acestui centru, Coreea de Sud vizează:

Creșterea competitivității companiilor locale de pet food;

Accelerarea inovației în formularea hranei pentru câini, pisici și alte animale de companie;

Dezvoltarea unor produse de calitate internațională , care să fie recunoscute pe piața globală.

În următorii ani, așteptările sunt ca start-up-urile să beneficieze de resurse tehnice și financiare care să le permită să inoveze și să concureze la nivel internațional.